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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

النوع والأسعار | لو هتبني اِعرف الحديد وصل كام النهارده

أسعار الحديد
أسعار الحديد

تعد أسعار الحديد والأسمنت معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدى المواطنين الراغبين فى البناء خاصة مع وجود ارتباك فى الأسعار العالمية.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ويهتم الكثير من المواطنين بأسعار الحديد والأسمنت خاصة الراغبون فى البناء وعليه يتابعون تطورات الأسعار بشكل دوري ومستمر خاصة أن أسعار الحديد شهدت حالة تخبط كبير .

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لو هتبني.. اعرف أسعار الحديد والأسمنت اليوم

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51 ألف جنيه.. تغير مفاجئ في أسعار طن الحديد| تفاصيل


ويبلغ انتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم


وسجلت أسعار الحديد اليوم ما يلي :-

- بلغ سعر طن حديد العشري نحو 51 ألف جنيها.

- فيما سجل سعر طن حديد عز نحو 55 ألف جنيها.

- كما سجل سعر طن حديد المراكبى نحو 54 ألف جنيها.

- فيما بلغ سعر طن حديد عطيه نحو 52.500 جنيها.

- كما سجل سعر طن حديد الجيوشي نحو 52 ألف جنيها.

- بلغ سعر طن حديد سرحان نحو 52 ألف جنيها.

- وصل سعر طن حديد بشاى لـ 54 ألف جنيها.

- سجل سعر طن حديد العتال 53 ألف جنيها.

- وصل سعر طن حديد المعادى لـ 52 ألف جنيها.

- بلغ سعر طن حديد الكومى لـ 52 ألف جنيها.

- حقق سعر طن حديد مصر ستيل لـ 52 ألف جنيها.

- وصل سعر طن حديد بيانكو لـ 51 ألف جنيها.

- سجل سعر طن حديد المصريين نحو 53 ألف جنيها.

أسعار الأسمنت اليوم


فيما سجلت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة ما يلي :-

- سجل سعر طن أسمنت وادي النيل نحو 1900 جنيها.

- بلغ سعر طن أسمنت المخصوص نحو 1940 جنيها.

- بلغ سعر طن أسمنت حلوان نحو 1980 جنيها.

- بلغ سعر طن أسمنت السويدي نحو 2070 جنيها.

- سجل سعر طن أسمنت الأبيض العادة نحو 3900 جنيه.

- وصل سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء نحو 3820 جنيها.

- سجل سعر طن أسمنت الشركة العربية المسلح نحو 1950 جنيها.

- حقق سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر نحو 1910 جنيها.

وجاءت تلك الأسعار بعد إعلان رئيس الوزراء عن مشروع رأس الحكمة في مؤتمر صحفي بالتعاون مع الإمارات ، والذي يضم شقين جزء مالي يقدم كمقدم بقيمة ٣٥ مليار دولار، والشق الثاني نسبة من الأرباح بقيمة 35% .

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لو هتبني.. اعرف أسعار الحديد والأسمنت اليوم

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مفاجأة سارة بشأن أسعار الحديد اليوم| تفاصيل

وكانت قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل لـ 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، بالإضافة إلى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

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