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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التجارة مع الله.. زوجان بطنطا يقدمان وجبات إفطار للصائمين

وجبات افطار الصائمين
وجبات افطار الصائمين بالغربية

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية استمرار حالة من أجواء من الفرح والسعادة بين صفوف الأسر والعائلات الاكثر احتياجا بعدما واصل زوجان رفع شعار التجارة مع الله طوال أكثر من ثلاث عقود دعما في تدشين مطبخ الخير للتجهيز وجبات افطار الصائمين بمدخل سوق الجملة بطريق "القاهرة _ الإسكندرية" .

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وكان مطبخ الخير قد دشن داخل أحدي العمارات السكنية يحوي بين جدرانه الزوج "شريف البشبيشي" أحد فاعلي الخير وزوجته وبعض السيدات والرجال طوال 10 ساعات يوميا سعيا في تجهيز وجبات من الأسماك واللحوم لتوزيعها علي المسافرين ورواد الطريق الزراعي و الأسر والعائلات الاكثر احتياجا.

 


"الحمد لله ..المال مال الله وربنا فضله عظيم والتجارة مع الله وإنفاق المال للمساعده الفقراء والأسر الاكثر احتياجا " بتلك الكلمات عبر فاعل الخير "شريف البشبيشي " لافتا بقوله "انا اشتغلت منذ مراحل صغري وانا بعمل وورثت التحدي الأكبر  من ابويا واهلي العمل والعرق من أجل كسب الرزق بالحلال وفعلا النية الصالحه طوال الحياه ده طوق النجاه للنيل مكانه حسنه في الآخرة " .

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وتابع البشبيشي بقوله "الحمد لله أنا وزوجتي بنجهز بأيدينا يوميا أكثر من 10 ألاف وجبه اسماك ولحوم لكافة المسافرين من أجل افطار صائم وهناك وجبات توزع علي الأسر والعائلات الاكثر احتياجا إلي منازلهم ".

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كما اختتم بقوله "عاهدت الله أنا وزوجتي علي إتمام العمل كالعادة شبه سنوية لدعم الأسر وناسنا كوني عانيت بمراحل الفقر واجتهدت بعملي في مجال تجارة الحلويات وبيع الاجهزه الكهربائيه " .

الجدير بالذكر أن عادة الزوجين أصبحت سبيلا لدعم الفقراء إيمانا بأن المشاركة في الحياة لما تعد علي مستوى الأسرة بل شراكة في ابتغاء مرضاة الله والتجاره معه .

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الأسر والعائلات الأكثر احتياجا افطار الصائمين إفطار صائم جبات إفطار طريق القاهرة الإسكندرية وجبات إفطار وزوجته مساعدة الفقراء مرضاة الله

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