محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف والتطوير والنظافة ورفع الإشغالات بكفر الزيات

قام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بجولة صباحية لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير والنظافة ورفع الإشغالات بكفر الزيات، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

وبدأت الجولة بمتابعة الأعمال الجارية بطريق محور النعناعية بمدينة كفر الزيات، الذي يتم إنشاؤه كطريق دائري حول المدينة من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاي، ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وتابع المحافظ جولته بمتابعة الأعمال الجارية بالمرحلة الثانية من كورنيش كفر الزيات، والتي يتم تنفيذها بالجهود الذاتية على غرار المرحلة الأولى، فسيتم تركيب وإنشاء مقاعد رخامية وبرجوات لجلوس المواطنين وتركيب البلاط الحراري المطعم بالسيراميك، بالإضافة إلى زراعة الأحواض بالنباتات والأشجار الجمالية وتركيب نظام ري دائم للأحواض، بالإضافة إلى زرع أعمدة إنارة بالطاقة الشمسية بشكل جمالي لحفظ البطاريات ليصبح متنزها للمواطنين يستخدم للاستراحة وقضاء أوقات سعيدة للراحة والانتظار.

وتابع المحافظ جولته بتفقد عدد من شوارع كفر الزيات، للاطمئنان على المستوى العام للنظافة، ورفع الإشغالات وأعمال التطوير والتجميل بالمدينة.

ووجه بالعمل على نظافة جميع الشوارع وإزالة الأتربة من على الجانبين، كما وجه بتكثيف الأعمال ورفع القمامة، وعدم السماح بإلقاء القمامة بالطرق العامة والرئيسية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وشدد على ضرورة استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإزالة التعديات بالطرق العامة، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين، وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية، ورفع كفاءة الطرق.

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