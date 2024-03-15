موافى: الدورة الدموية للجنين تختلف بعد الولادة .. ويعيش فى ظلمات ثلاث

وصف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، مراحل تكوين الإنسان بالمعجزة.

وأضاف حسام موافي خلال تقديمه برنامج “رب زدني علمًا”، المذاع على قناة “صدى البلد” إن هناك ثلاثة أمور تفعلها الأم، وهى الحمل، الولادة والرضاعة.

وتابع موافى: الكثير من الأحاديث النبوية تحدثت عن مكانة الأم بفضل ما تفعله وتتحمله فالرجال لا تفعل ما تفعله النساء فى مراحل تكوين الإنسان.

الدورة الدموية

وأوضح حسام موافى أن الدورة الدموية في الجنين تختلف تماما عن الدورة الدموية فيما بعد الولادة.

وأشار موافى إلى أن الجنين يعيش في ظلمات ثلاث، وهي الغطاء الذي يغطي الجنين، الرحم، جدار البطن.