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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هل صلاح جاهز لمواجهة مانشستر يونايتد.. يورجن كلوب يكشف عن التشكيل

محمد صلاح
محمد صلاح

في منافسات ربع نهائي كأس الاتحاد الانجليزي، يكشف مدرب نادي ليفربول، يورجن كلوب، عن موقف المصري محمد صلاح من اللعب في المباراة المرتقبة ضد نادي مانشستر يونايتد.

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وقال كلوب عن جاهزية محمد صلاح: "مو جاهز بالتأكيد، كم عدد الأهداف التي صنعها الليلة الماضية؟ استثنائي، مباراة غريبة في الشوط الثاني، كنت أتمنى أن استبدله ولكن لم يكن ذلك ممكنًا بسبب إصابة كلارك".

وأضاف الألماني: "محمد صلاح يتمتع بجودة عالية، أسأله عما يحبه ضد مانشستر يونايتد، لكن كلما تحدثنا أكثر عن ذلك، قل احتمال حدوث ذلك، لذلك لا أحب التحدث كثيرًا.. محمد صلاح لاعب لا يصدق، لقد كان أداء الأولاد جيدًا بدونه، لكن من الأفضل تواجده في الملعب".

 

وعلق  كلوب في تصريحاته عن قرعة الدوري الأوروبي: "قرعة مخادعة، لقد لعبنا هناك، متأكد من أنه فريق منظم جيدًا، وغير مريح للعب ضده، لم أتوقع أي خصم سهل، لكنني أتطلع إلى مواجهتهم حقًا، دعونا نر ما يمكننا القيام به، إنهم متسقون للغاية ".

وحقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزا عريضا على ضيفه سبارتا براج التشيكي بنتيجة 6-1، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الخميس، في إياب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي، على ملعب أنفيلد، ليتأهل الريدز إلى ربع النهائي.

سجل أهداف ليفربول، نونيز في الدقيقة 7 وكلاك في الدقيقة 8 ومحمد صلاح في الدقيقة 10 وكودي جاكبو هدفين في الدقيقتين 14 و55 وسوبوسلاي في الدقيقة 48.

بينما سجل اللاعب فيليكو بيرمانشيفيتش هدف سلافيا براج في الدقيقة 42.

مدرب نادي ليفربول يورجن كلوب مانشستر يونايتد ليفربول

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