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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

آلاف المصلين يؤدون العشاء والتراويح في الجامع الأزهر .. بث مباشر

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

شهدت أروقة وصحن الجامع الأزهر إقبالًا كبيرا من آلاف المصلين اليوم الجمعة ، لأداء صلاتي العشاء والتراويح، وجاءوا من ربوع ‏مصر، مع حضور كبير للطلاب الوافدين من مختلف عواصم العالم، في إطار ما يقوم به الجامع الأزهر من جهود مكثفة لإحياء الأجواء الرمضانية وفي إطار البرنامج العلمي والدعوي للجامع تحت رعاية فضيلة ‏الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

ويؤم المصلين اليوم في الجامع الأزهر الدكتور أسامة هاشم الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والدكتور محمد العوضي، كبير باحثين بالأزهر الشريف، والشيخ عادل محمود، معلم القرآن الكريم بمنطقة المنيا الأزهرية، والشيخ سليم عبد الحميد، معلم القرآن الكريم بمنطقة القليوبية الأزهرية.

ويقدُم المصلون إلى الجامع الأزهر من مختلِف محافظات الجمهورية، كما يؤدي الطلاب ‏الوافدون بالأزهر من أكثر من مئة دولة صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر، وتؤدى ‏صلاتي العشاء والتراويح بالقراءات العشر ويؤمها نخبة من قراء القرآن الكريم في الأزهر الشريف، ويقوم المركز الإعلامي ‏للأزهر الشريف بنقل الصلاة مباشرة على صفحات ومنصات الأزهر على ‏مواقع التواصل ‏الاجتماعي وصفحة الجامع الأزهر.‏

الجامع الازهر صلاة التراويح بث مباشر من صلاة التراويح

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