السفير جمال بيومي: الصمود الفلسطيني يشعل جنون قادة إسرائيل.. فيديو

علق السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، على الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية ومنع المصلين من الوصول للمسجد الأقصى في الجمعة الأولى من رمضان.

وقال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "ما تفعله إسرائيل جبروت لا يرضى عنه الله ولا أي مؤمن"، لافتا إلى أن: "منع الصلاة في الأقصى وإذا فعلنا ذلك في المعابد اليهودية في البلدان العربية لأصبحت قضية".

وأضاف السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق،: "ما تفعله إسرائيل استفزاز مقصود"، لافتا إلى أن: "الصمود الفلسطيني سيجنن قادة إسرائيل، ولا يمكن لإسرائيل أن تستمر في هذه الحرب لمدة طويلة".

وأشار السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن: "القضية الفلسطينية كسبت بهذه التضحيات خطوات بارزة إلى الأمام".