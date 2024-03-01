السفير جمال بيومي: مصر ضامن للأطراف في السودان وتسعى لإحلال سلطة منتخبة

قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق إنه من الجيل الذي هتف لمملكة مصر والسودان معربا عن سعادته باستقبال الرئيس السيسي أمس رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان.

السودان جزء من مصر

وأضاف بيومي في مداخلة مع برنامج هذا الصباح ،على قناة إكسترا نيوز، أن السودان جزء من مصر ومصر جزء من السودان مستعيرا من الرئيس الراحل السادات قوله إن حدود مصر الجنوبية هي جوبا وحدود السودان الشمالية هي الإسكندرية.

وتابع: "يعيش بيننا في مصر نحو خمسة ملايين سوداني ولا نعتبرهم ضيوفا أو لاجئين بل هم في بيوتهم وأغلبهم يسكنون في مساكن يملكونها وكذلك المصريين في السودان، مشيرا إلى وجود فرع لجامعة الإسكندرية في الخرطوم. ولفت إلى أنه من آفات أفريقيا مسألة القبلية التي أدت إلى انقسام السودان عن مصر وقسمت السودان إلى شمال وجنوب دون مبرر من الوطنية.

وأوضح أن أهمية زيارة البرهان لمصر تأتي باعتبارها الجارة الكبرى والدولة التي لها علاقات طيبة بكل الأطراف سواء تلك التي ترضى عنها أو لا.

وأعرب بيومي عن أمله في أن تنجح مصر، باعتبارها ضامن للأطراف المتنازعة في السودان، في إحلال الاستقرار وصولا إلى سلطة منتخبة يحكم خلالها الشعب السوداني نفسه بنفسه.