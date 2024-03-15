برلمانية: صناعة السينما قادرة على تغيير أوضاع الدول للأفضل وينقصنا تسهيل الإجراءات

قالت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن الدولة المصرية رائدة في مجال صناعة السينما والإنتاج الفني.

وأوضحت رشاد في تصريحات خاصة لـ صدى البلد ان رغم وجود الإمكانيات الهائلة التي تدعم صدارتنا في هذا المجال، إلا اننا ما زلنا نحتاج مزيد من التيسيرات والتسهيلات في هذا الشأن حتى نضاعف أرباحها بما يدعم الاقتصاد الوطني.

ونوهت أن صناعة السينما من الأمور التي غيرت دول كثيرة للأفضل، منوهة أنه تم فتح هذا الملف سابقا في لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان وتمت المطالبة بتشريع ينظم قواعد التصوير والإنتاج التليفزيوني والسينمائي والوثائقي.

وأكدت ان هناك دولا كثيرة اعتمدت على صناعة السينما كمصدر للدخل، مثل ايران والمغرب، لافتا النظر إلى أنهم أصبحوا محطات لدول أخرى تقصدهم لتصوير أعمال فنية كبرى.

ولفتت إلى ان الدولة حاليا تشجع على وجود شراكات بين القطاعين العام والخاص فى صناعة السينما والدراما.