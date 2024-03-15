شروط الحجاب الشرعي في الإسلام.. علي جمعة يجيب

توجهت طفلة بسؤال إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، حول إيه هى شروط اللى البس بها الحجاب واخد الاجر الكامل بس فى نفس الوقت غير الحجاب الشرعي؟.

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على قنوات الشركة المتحدة، اليوم الجمعة: "انا مش فاهم ايه الحجاب غير الشرعى، لكن الحجاب لازم يكون لا يصف لا يشف لا يكشف، تعملهم بقى زى ما هى عاوزه باى نوع لبس".

وقاطعت الطفلة الشيخ قائلة: "فى بنات بتلبس بنطلونات واسعة هل دى تنفع".

وأوضح: "لما سالوني زمان وانا فى الجامعة، عن البنطلونات المقطعة والى مش مقطعة، قولت لهم أنا مش ترزي عشان أقول إيه ينفع وإيه مينفعش، أنا بقول الأهم إنه لا يصف، لا يكشف، لا يشف" .