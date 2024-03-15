سائل: ينفع أتعامل مع زميلتى غير المحجبة؟ على جمعة يجيب

علق الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفل حول لو زميلتي ليست محجبة اتعامل معها ولا لا؟.



وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين": "اتعامل معها ايه المشكلة، وسيدنا جعفر الصادق لما هدخل بلاد ما وراء النهر، كان كل النساء ليسوا محجبات، بحكم أن الإسلام دخل قريب، والستات مش ملتزمين بالحجاب".





وتابع: "سيدنا جعفر الصادق، لما الناس سالوه نعمل ايه ونغض البصر ازاى، قال عادى نتعامل معهن ونغض البصر قدر المستطاع، ونتعامل معهم عادى من قبل المودة المأمورين بيها بين المؤمنين".