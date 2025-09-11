مشروبات تريح المعدة وتخلصك من الغازات

غازات البطن من المشاكل التي يعاني منها الكثير خاصة أصحاب القولون العصبي، فبمجرد تناول أكلة دسمة، ينتفخ القولون وتبدأ التشنجات والآلام، ومنها غازات البطن التي تشعرك بالانتفاخ والملء، كما أن هناك أسباب أخرى مختلفة وراء غازات البطن منها قرحة المعدة، احتباس الماء، وعسر الهضم.

هناك عدد متنوع من المشروبات التي تريح المعدة، وأفضل هذه المشروبات:

1. الماء:

يحتاج الجسم لتناول كمية مناسبة منالماء مما يساعد في تعزيز وظائف الجهاز الهضمي، وامتصاص العناصر الغذائية من الأطعمة والمشروبات، بينما في حالة عدم تناول القدر الكافي من الماء، يحدث الجفاف الذي يتسبب في سوء الهضم وزيادة احتمالية الإصابة بتهيج المعدة.

2. الشاي الأخضر:

يحتويالشاى الاخضر على عدد لا نهائي من الفوائد، التي تخفف من مشكلات المعدة، فتناوله يخفف من شدة واستمراريةالاسهال الناتج عن العلاج الإشعاعي، كما يحتوي الشاي الأخضر على مكونات تعالج قرح المعدة التي تتسبب في ألم المعدة والغازات وسوء الهضم.

3. الشاي الأسود:

تتشابه فوائد الشاى الاسود مع فوائد الشاي الأخضر في القدرة على الحد من تهيج المعدة، خاصةً بالنسبة لقدرته على علاج الإسهال، ولكن يجب الحرص على الاكتفاء بتناول من كوب إلى كوبين يوميًا، لأن نسبة الكافيين العالية قد تؤدي لتهيج المعدة.

4. شاي الزنجبيل:

الزنجبيل لديه قدرة على علاج الغثيان الصباحى أثناء الحمل، كما أن تناول الزنجبيل يمكن أن يقلل من الغازات والانتفاخ وسوء الهضم وينظم حركة الأمعاء.

5. شاي الكاموميل:

يتميز شاي الكاموميل بمذاقه اللذيذ كما يعتبر من أكثر المشروبات التي تريح المعدة، وتعالج العديد من المشكلات مثل الغازات وسوء الهضم والإسهال والغثيان، والتقيؤ الناتج عن العلاج الكيميائي.

6. شاي الشمر:

يحتوي شاي الشمر على خصائص مضادة للبكتيريا التي أثبتت فاعليتها في الحد من الشعور بالغثيان، كما يساعد تناول هذا الشاي على التخفيف من الأعراض المصاحبة للدورة الشهرية، وتنظيم حركة الأمعاء وعلاج آلام المعدة والإمساك والإسهال والغازات.

المصدر ديلى ميرور

