أخبار العالم

مقتل ناشط يميني مؤيد لإسرائيل بإطلاق نار خلال محاضرة في جامعة أمريكية

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن تشارلي كيرك، الناشط اليميني الأمريكي المعروف بدعمه القوي لإسرائيل والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قتل مساء اليوم بعد تعرضه لإطلاق نار أثناء إلقائه محاضرة في جامعة يوتا.

ووفقًا لتقارير الشرطة المحلية، فإن المشتبه به، رجل مسن يبلغ من العمر 74 عامًا، أوقف في مكان الحادث بعد أن أطلق رصاصة واحدة أصابت كيرك في رقبته، مما أدى إلى وفاته في المستشفى بعد وقت قصير من الحادث. ولم تعرف حتى الآن دوافع المهاجم، فيما لا تزال التحقيقات جارية.

كيرك، البالغ من العمر 31 عامًا، هو مؤسس ورئيس منظمة Turning Point USA، والتي تعد من أبرز المنظمات اليمينية المحافظة في الجامعات الأمريكية. عرف بمواقفه القوية ضد اليسار التقدمي، ودعمه اللامحدود للسياسات الإسرائيلية، وشنه حملات متكررة ضد ما أسماه "غسيل الأدمغة الأكاديمي" الذي يمارسه اليساريون في الحرم الجامعي.

عرف كيرك ببودكاسته الشهير "ذا تشارلي كيرك شو"، والذي يتابعه ملايين الأمريكيين من المحافظين والإنجيليين، حيث كان صوتا بارزا في الدفاع عن إسرائيل، والترويج للقيم الإنجيلية والدعوة للمحافظة الاجتماعية والاقتصادية.

ردود فعل رسمية

وفي أول تعليق رسمي، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تغريدة على منصة "إكس": "أصلي من أجل تشارلي كيرك. كان صديقا حقيقيا لإسرائيل، ووقف معنا دائما في وجه الكراهية والتحريض. خسارة كبيرة".

كما أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حزنه، قائلاً: "علينا جميعا أن نصلي من أجل تشارلي كيرك، الذي أصيب برصاصة. كان رجلا عظيماً من رأسه حتى أخمص قدميه. باركه الله!".

تشارلي كيرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل مقتل تشارلي كيرك بنيامين نتنياهو

