مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11 سبتمبر في القاهرة والمحافظات

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11 سبتمبر2025، في القاهرة والمحافظات حسب التوقيت المحلي لكل محافظة.

ما هي مواقيت الصلاة في القاهرة والجيزة؟



مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

- موعد صلاة الفجر: 5:09 ص.

- موعد صلاة الظهر: 12:52م.

- موعد صلاة العصر: 4:23م.

- موعد صلاة المغرب: 7:05م.

- موعد صلاة العشاء: 8:24م.

مواقيت الصلاة اليوم في الجيزة

- موعد صلاة الفجر: 5:10ص.

- موعد صلاة الظهر: 12:53م.

- موعد صلاة العصر: 4:24م.

- موعد صلاة المغرب: 7:07م.

- موعد صلاة العشاء: 8:26م.

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

- موعد صلاة الفجر: 5:13ص.

- موعد صلاة الظهر: 12:57م.

- موعد صلاة العصر: 4:29م.

- موعد صلاة المغرب: 7:11م.

- موعد صلاة العشاء: 8:31م.

مواقيت الصلاة اليوم في الأقصر

- موعد صلاة الفجر: 5:09ص.

- موعد صلاة الظهر: 12:46م.

- موعد صلاة العصر: 4:15م.

- موعد صلاة المغرب: 6:58م.

- موعد صلاة العشاء: 8:13م.

مواقيت الصلاة اليوم في أسوان

- موعد صلاة الفجر: 5:46ص.

- موعد صلاة الظهر: 1:21م.

- موعد صلاة العصر: 4:49م.

- موعد صلاة المغرب: 7:32م.

- موعد صلاة العشاء: 8:46م.



مواقيت الصلاة اليوم في المنيا

الفجر 5،14 ص.

الشروق 6،40 ص.

الظهر 12،54م.

العصر 4،24 م.

المغرب 7،06 م.

العشاء 8،32 م

مواقيت الصلاة اليوم في الغربية

الفجر 05:09 صباحًا

الشروق 06:38 صباحًا

الظهر 12:52م

العصر 04:25 م

المغرب 07:10 م

العشاء 08:30 م