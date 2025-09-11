قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو العينين يرأس اجتماعات البرلمان الأورومتوسطي بشرم الشيخ .. تفاصيل
وزيرة المواصلات الإسرائيلية: ضم الضفة الغربية رد مناسب على من يريد الاعتراف بفلسطين
معتدل الحرارة .. حالة الطقس اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025
لو عندك صداع لازم تبحث عن السبب .. تحذير عاجل من جمال شعبان
قبل بدء الدراسة .. مستشار الرئيس للصحة يوجه نصائح عاجلة للأسر .. فيديو
ارتفاع قتلى الفيضانات في جزيرة بالي الإندونيسية لـ 9 أشخاص
أواظب على صلاة الجمعة والفجر بالمسجد وباقي الصلوات في المنزل.. فما الحكم؟
عبد العاطي يتوجه إلى الدوحة لتأكيد التضامن مع قطر وبحث التصعيد الإسرائيلي
تحرك الفوج الثاني من قافلة المساعدات الـ 35 إلى غزة
وزير الخارجية يتوجه إلى الدوحة لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين
الخارجية: زيارة الوزير إلى الدوحة تتناول بحث سبل التعامل مع التصعيد الإسرائيلى
اغتيال الناشط اليميني الأمريكي تشارلي كيرك .. وترامب يعقب
توك شو

قبل بدء الدراسة .. مستشار الرئيس للصحة يوجه نصائح عاجلة للأسر .. فيديو

وجه الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، رسالة هامة للأسر المصرية قبل بدء المدارس، قائلا: لو طفلك تعرض للإصابة بالأنفلونزا عليه أن يجلس في البيت يومين أو ثلاثة أيام، وأنه في حالة الإصابة بارتفاع في درجالحرارة واحتقان، يجب الذهاب للطبيب".

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن هذه الفترة هي فترة تغيير الفصول، وخلال هذه الفترة ترتفع نسبة الإصابة بالأمراض التنفسية، وأن خريطة الأمراض التنفسية في مصر لم تتغير.

لم يظهر متحور كورونا بمصر


وأشار إلى أنه لم يظهر أي أمراض أو إصابات خاصة بمتحور كورونا الجديد في مصر، وأن الأعداد الخاصة بالإصابات التنفسية سترتفع في فصل الشتاء، وأن هذا أمر طبيعي يحدث كل عام.

وطالب المواطنين بالحصول على التطعيمات الخاصة بالانفلونزا، وحذر المواطنين من الخروج من الجو البارد للساخن والعكس، لعدم الإصابة بأي دور برد، 

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن مصر بها مؤسسات طبية تمتلك أجهزة كبيرة لعلاج جميع الأمراض، التي يعاني منها المواطنون، وأن مصر هي عاصمة للطب، وتمتلك كنزا بشريا في مجال الطب.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "قلبك مع جمال شعبان" تقديم الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الأطباء المصريين متواجدون في جميع دول العالم، يقدمون الخدمات الطبية بكل دقة وتميز.

ولفت إلى أن مصر أبوابها مفتوحة لجميع المرضى من جميع الدول المجاورة، وأن الأطباء في مصر مميزون بالشهادات العالمية، وأن الجميع يعلم الانجازات الطبية الكبيرة، التي تمت في أكثر من تخصص.

كما أكد الدكتور هاني عياش العميد المساعد بمركز المحاكاة بجامعة ولاية نيويورك، أن متحورات فيروس كورونا خلال هذه الفترة أصبحت مثل نزلات البرد العادية، موضحًا أن جميع الأعراض الخاصة بفيروس كورونا ونزلات البعض متشابه، ولا يمكن التفرقة بينهما إلا من خلال التحاليل الطبية.

وأضاف عياش، أن  متحور "ستراتوس" (XFG) الجديد من كورونا، ظهر في أمريكا، وأن   80 % من الأشخاص في أمريكا مصابون بهذا المتحور، ومنتشر في 24 ولاية.

ولفت إلى أن نسبة دخول المستشفيات عالية، وأن اكتشاف المتحور من خلال المياه الموجودة في البلاد، ولكن بشكل عام الإصابة بفيروس كورونا تشبه دور البرد العادي.

عوض تاج الدين المدارس الأنفلونزا كورونا الأمراض التنفسية

