قبل بدء الدراسة .. مستشار الرئيس للصحة يوجه نصائح عاجلة للأسر .. فيديو

وجه الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، رسالة هامة للأسر المصرية قبل بدء المدارس، قائلا: لو طفلك تعرض للإصابة بالأنفلونزا عليه أن يجلس في البيت يومين أو ثلاثة أيام، وأنه في حالة الإصابة بارتفاع في درجالحرارة واحتقان، يجب الذهاب للطبيب".

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن هذه الفترة هي فترة تغيير الفصول، وخلال هذه الفترة ترتفع نسبة الإصابة بالأمراض التنفسية، وأن خريطة الأمراض التنفسية في مصر لم تتغير.

محمد عوض تاج الدين



لم يظهر متحور كورونا بمصر



وأشار إلى أنه لم يظهر أي أمراض أو إصابات خاصة بمتحور كورونا الجديد في مصر، وأن الأعداد الخاصة بالإصابات التنفسية سترتفع في فصل الشتاء، وأن هذا أمر طبيعي يحدث كل عام.

كورونا

وطالب المواطنين بالحصول على التطعيمات الخاصة بالانفلونزا، وحذر المواطنين من الخروج من الجو البارد للساخن والعكس، لعدم الإصابة بأي دور برد،

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن مصر بها مؤسسات طبية تمتلك أجهزة كبيرة لعلاج جميع الأمراض، التي يعاني منها المواطنون، وأن مصر هي عاصمة للطب، وتمتلك كنزا بشريا في مجال الطب.

كورونا



وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "قلبك مع جمال شعبان" تقديم الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الأطباء المصريين متواجدون في جميع دول العالم، يقدمون الخدمات الطبية بكل دقة وتميز.

ولفت إلى أن مصر أبوابها مفتوحة لجميع المرضى من جميع الدول المجاورة، وأن الأطباء في مصر مميزون بالشهادات العالمية، وأن الجميع يعلم الانجازات الطبية الكبيرة، التي تمت في أكثر من تخصص.

كما أكد الدكتور هاني عياش العميد المساعد بمركز المحاكاة بجامعة ولاية نيويورك، أن متحورات فيروس كورونا خلال هذه الفترة أصبحت مثل نزلات البرد العادية، موضحًا أن جميع الأعراض الخاصة بفيروس كورونا ونزلات البعض متشابه، ولا يمكن التفرقة بينهما إلا من خلال التحاليل الطبية.

وأضاف عياش، أن متحور "ستراتوس" (XFG) الجديد من كورونا، ظهر في أمريكا، وأن 80 % من الأشخاص في أمريكا مصابون بهذا المتحور، ومنتشر في 24 ولاية.

ولفت إلى أن نسبة دخول المستشفيات عالية، وأن اكتشاف المتحور من خلال المياه الموجودة في البلاد، ولكن بشكل عام الإصابة بفيروس كورونا تشبه دور البرد العادي.