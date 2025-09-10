80 % من الأمريكيين مصابون بفيروس كورونا.. طبيب بنيويورك يعلن مفاجأة

أكد الدكتور هاني عياش العميد المساعد بمركز المحاكاة بجامعة ولاية نيويورك، أن متحورات فيروس كورونا خلال هذه الفترة أصبحت مثل نزلات البرد العادية، موضحًا أن جميع الأعراض الخاصة بفيروس كورونا ونزلات البعض متشابه، ولا يمكن التفرقة بينهما إلا من خلال التحاليل الطبية.

وأضاف عياش، خلال حواره ببرنامج : "قلبك مع جمال شعبان" تقديم الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن متحور "ستراتوس" (XFG) الجديد من كورونا، ظهر في أمريكا، وأن 80 % من الأشخاص في أمريكا مصابون بهذا المتحور، ومنتشر في 24 ولاية.

ولفت إلى أن نسبة دخول المستشفيات عالية، وأن اكتشاف المتحور من خلال المياه الموجودة في البلاد، ولكن بشكل عام الإصابة بفيروس كورونا تشبه دور البرد العادي.

وقال محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن الفيروسات التنفسية لها نفس أعراض متحور كورونا، متابعا: الأعراض تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة وآلام في الجسم والعضلات والرشح.

وأضاف تاج الدين، أن الفيروسات التنفسية لها القدرة على التحور بشكل واضح وأعراضها متشابهة بشكل كبير، متابعا: الطب الوقائي أكد عدم وجود أي تغيرات أو تحور للفيروسات التنفسية.

واسترسل: تعرض الشخص للتغيرات الهوائية، وتناول المشروبات المثلجة قد تؤثر على الجهاز التنفسي وتؤدي إلى الإصابة بـ نزلة البرد.

وشدد على أنه لا يوجد أي رصد لارتفاع حالات الإصابة بالفيروسات التنفسية، أو زيادة في أعداد المصابين وشدة المرض، منوها بأن أعراض الفيروسات التنفسية تختلف من شخص لآخر، وفقا لعدة أمور من ضمنها السن وأصحاب الأمراض المزمنة.