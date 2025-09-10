قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إبراهيم عبد الجواد: أزمة مالية غير مسبوقة تُهدد كيان الزمالك
ترامب ينعى الناشط تشارلي كيرك ويكشف تفاصيل مقتله في جامعة يوتا فالي
إخراج 5 أسر منه.. تصدعات في عقار بمنطقة السيدة زينب
البابا يختتم سلسلة حكايات الشجرة المغروسة بعظة عن كتاب التاريخ المقدس
أحمد مدكور يكشف تفاصيل ابتكاره علاجًا لمرض نادر في البلع واعتماده عالميًا
وزير الخارجية الإيراني: الكيان الصهيوني يسعى لتقسيم سوريا وإقامة إسرائيل الكبرى
تأهيل عالمي بتعاون فرنسي في مدرسة تكنولوجيا الطيران بـ"العربية للتصنيع".. تفاصيل
البابا تواضروس يشرح أهمية السنكسار والدفنار في حياة الكنيسة
متحدث الصحة: الولادة الطبيعية أكثر أمانًا للطفل والأم.. ونضع إجراءات لتقليل القيصرية
إنقاذ حياة طفل بعملية جراحية دقيقة في مجمع الأقصر الطبي.. اعرف القصة
ضياء رشوان: نتنياهو خلق وضعا ضده في المنطقة باستهداف قطر
ضياء رشوان: الأطراف الدولية تُقدّر أهمية الدور المصري في تسوية الملف النووي الإيراني
توك شو

80 % من الأمريكيين مصابون بفيروس كورونا.. طبيب بنيويورك يعلن مفاجأة

كورونا
كورونا

أكد الدكتور هاني عياش العميد المساعد بمركز المحاكاة بجامعة ولاية نيويورك، أن متحورات فيروس كورونا خلال هذه الفترة أصبحت مثل نزلات البرد العادية، موضحًا أن جميع الأعراض الخاصة بفيروس كورونا ونزلات البعض متشابه، ولا يمكن التفرقة بينهما إلا من خلال التحاليل الطبية.

وأضاف عياش، خلال حواره ببرنامج : "قلبك مع جمال شعبان" تقديم الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن  متحور "ستراتوس" (XFG) الجديد من كورونا، ظهر في أمريكا، وأن   80 % من الأشخاص في أمريكا مصابون بهذا المتحور، ومنتشر في 24 ولاية.

ولفت إلى أن نسبة دخول المستشفيات عالية، وأن اكتشاف المتحور من خلال المياه الموجودة في البلاد، ولكن بشكل عام الإصابة بفيروس كورونا تشبه دور البرد العادي.

وقال محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن الفيروسات التنفسية لها نفس أعراض متحور كورونا، متابعا: الأعراض تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة وآلام في الجسم والعضلات والرشح.

وأضاف تاج الدين، أن الفيروسات التنفسية لها القدرة على التحور بشكل واضح وأعراضها متشابهة بشكل كبير، متابعا: الطب الوقائي أكد عدم وجود أي تغيرات أو تحور للفيروسات التنفسية.

واسترسل: تعرض الشخص للتغيرات الهوائية، وتناول المشروبات المثلجة قد تؤثر على الجهاز التنفسي وتؤدي إلى الإصابة بـ نزلة البرد.

وشدد على أنه لا يوجد أي رصد لارتفاع حالات الإصابة بالفيروسات التنفسية، أو زيادة في أعداد المصابين وشدة المرض، منوها بأن أعراض الفيروسات التنفسية تختلف من شخص لآخر، وفقا لعدة أمور من ضمنها السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

نيويورك فيروس كورونا كورونا

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

سوزي الأردنية

ترحيل البلوجر سوزي الأردنية من القسم إلى مركز الإصلاح والتأهيل

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

ارشيفية

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

مسرح جريمة - أرشيفية

جريمة تهز الجيزة.. مدمن يقـ ـتل زوجته ويشعل النيران بالشقة ثم ينهي حياته على السطح

حالة الطقس

موجة حارة جديدة .. الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين غدا

حكم التشارك في الطعام بإناء واحد

حكم مشاركة الطعام والشراب في إناء واحد.. الإفتاء توضح

الاستماع إلى القرآن عبر الراديو

هل نثاب على الاستماع إلى القرآن عبر الراديو؟.. الإفتاء توضح

السلع التموينية

السلع التموينية زائدة عن حاجتي فهل يجوز إخراجها للفقراء.. واعظة بالأوقاف تجيب

اشتري شيفروليه كروز 2010 بهذا السعر

إطلالة جريئة.. هيفاء وهبي تتألق في أحدث جلسة تصوير في كليبها الجديد «توأم حياتي» |شاهد

5 مكونات لضمان لانش بوكس صحي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟

السر وراء وفاة أحمد الدجوي

اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد

باب صخري عملاق

ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان

البلوجر صولا

محتوى خادش وحكم بالمؤبد.. بلوجر جديدة في قبضة الأمن

محمد منير

محمد منير يطرح أحدث اغانيه "بين البينين"

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد