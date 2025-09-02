قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ترامب يطالب بالكشف عن أسرار لقاحات فيروس كورونا

محمد على

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركات الأدوية بإصدار بيانات تتعلق بمعدلات نجاح "أدوية" كوفيد-19 من أجل توضيح ما أسماه "فوضى" التناقض بشأن المنتجات، وفق ما أوردت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

وفي منشور على موقع "تروث سوشيال"، كتب ترامب أنه اطلع على معلومات "استثنائية" من شركة فايزر وشركات أخرى، لم تُنشر للعلن قط.

وأعرب عن شكوكه في سبب عدم نشر البيانات رغم الانقسام حول نجاح "أدوية" كوفيد.

وكتب ترامب: "أظهروا لي أرقامًا ونتائج رائعة، لكن يبدو أنهم لا يُظهرونها للكثيرين غيري.. أريدهم أن يُظهروها الآن، لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وللعامة، وأن يُزيلوا هذه الفوضى، بطريقة أو بأخرى!!!".

ولم يحدد ترامب ما هي البيانات التي يرغب في الكشف عنها، ولا ما هي "الأدوية" المحددة التي يقصدها، سواء كانت التطعيم أو الأدوية المضادة للفيروسات مثل باكسلويد.

ولم تستجب شركة فايزر، الشركة الوحيدة التي ذكرها ترامب، فورًا لطلب التعليق.

وفي بيان صحفي أعلنت فيه عن توزيعها للقاحات الجديدة الأسبوع الماضي، أدرجت الشركة رابطًا لعرضها التقديمي الأخير ، الصادر في مايو، حول فعالية لقاحها.

ويتوفر عرض موديرنا، الذي صدر أيضًا في شهر مايو ، على نحو مماثل من خلال موقع إدارة الغذاء والدواء.

وفي مايو 2020، خلال ذروة الجائحة، أطلق ترامب عملية "وارب سبيد"، وهي شراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز لقاح كوفيد. ودافع ترامب عن نجاح عملية "وارب سبيد" رغم انتشار المشاعر المعادية للتطعيم.

وأشار في منشوره إلى عملية وارب سبيد Warp Speed، قائلاً إنه يأمل أن تكون "رائعة" كما أشاد بها البعض.

ترامب أسرار لقاحات فيروس كورونا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركات الأدوية كوفيد 19 تروث سوشيال فايزر شركة فايزر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية باكسلويد فيروسات موديرنا وارب سبيد لقاحات الجديدة

