أردوغان ينتقد قرار الولايات المتحدة إلغاء تأشيرات الفلسطينيين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه على الولايات المتحدة مراجعة قرارها بإلغاء تأشيرات المسئولين الفلسطينيين ومنعهم من حضور اجتماع الأمم المتحدة في نيويورك هذا الشهر.

كانت واشنطن قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها لن تسمح لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالسفر إلى نيويورك، حيث من المقرر أن يعترف عدد من حلفاء الولايات المتحدة بفلسطين كدولة.



وصرح أردوغان للصحفيين، وفقًا لبيان صادر عن مكتبه اليوم، الثلاثاء، بأن هذه الخطوة "لا تتناسب مع مبرر وجود الأمم المتحدة".

وأضاف: "يجب مراجعة القرار بشكل عاجل، فالجمعية العامة للأمم المتحدة موجودة لمناقشة قضايا العالم وإيجاد حلول لها".

وتابع: "إن عدم حضور الوفد الفلسطيني للجمعية العامة لن يُرضي إلا إسرائيل. ما يُتوقع من الولايات المتحدة هو أن تقول "كفى" لمجازر إسرائيل ووحشيتها".