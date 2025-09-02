بوتين: روسيا لن تهاجم أحدا ومزاعم مهاجمتنا أوروبا استفزازي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لن تهاجم أحدًا من الدول، مشيرًا إلى إن الحديث عن نيتنا مهاجمة أوروبا هو مجرد أمر استفزازي.



أردف بوتين: لم نعارض مطلقا انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي لكن انضمامها للناتو هو الذي يعد أمرًا لا نقبله.

وذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن إن مزاعم نوايا موسكو بمهاجمة أوروبا إما استفزاز أو عدم كفاءة.

مزاعم واستفزاز

سبق وأبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الصيني الثلاثاء أن علاقات بلديهما بلغت "مستوى غير مسبوق" خلال محادثات في بكين قبيل عرض عسكري ضخم.

يجتمع قادة العالم، بمن فيهم زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، في العاصمة الصينية يوم الأربعاء لعرض قوة بكين.

وقال بوتين لشي في تصريحات عبر بث مباشر: "يعكس تواصلنا الوثيق الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات الروسية الصينية، التي بلغت حاليًا مستوى غير مسبوق".

وفي إشارة إلى التعاون بين البلدين خلال الحرب، قال بوتين: "كنا دائمًا معًا آنذاك، وما زلنا معًا الآن".

وقد بدأ شي سلسلة من الاجتماعات الدبلوماسية هذا الأسبوع، بما في ذلك حضور قمة منظمة شنجهاي للتعاون في مدينة تيانجين الشمالية - وهو منتدى تعتبره الصين بديلاً عن التعاون الدولي الذي يهيمن عليه الغرب.

ويصادف العرض العسكري يوم الأربعاء الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية، وسيحضره حوالي عشرين من قادة العالم.



انتقد الزعيمان الصيني والروسي الحكومات الغربية خلال القمة يوم الاثنين، حيث انتقد شي "سلوك التنمر" من بعض الدول - في إشارة مبطنة إلى الولايات المتحدة، بينما دافع بوتين عن الهجوم الروسي على أوكرانيا وألقى باللوم على الغرب في إشعال الصراع.

وقال شي لبوتين يوم الثلاثاء: "لقد صمدت العلاقات الصينية الروسية أمام اختبار التغيرات الدولية".

وأضاف شي أن بكين مستعدة للعمل مع موسكو "لتعزيز بناء نظام حوكمة عالمي أكثر عدلاً وعقلانية".

شراكة بلا حدود

أعلنت موسكو وبكين عن "شراكة بلا حدود" قبل وقت قصير من إصدار بوتين أمرًا بالهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير 2022.

أثار توسيع العلاقات العسكرية والتجارية منذ ذلك الحين قلق الغرب.

يتواصل شي وبوتين بانتظام، وقد أجريا مكالمة هاتفية الشهر الماضي، حيث أعرب الزعيم الصيني عن سروره برؤية موسكو وواشنطن تُحسّنان علاقاتهما.

في مايو، زار شي موسكو لحضور احتفالات روسيا في 9 مايو بذكرى هزيمة النازيين في الحرب العالمية الثانية.