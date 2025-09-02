قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وزير الخارجية البريطاني: يجب وقف المجاعة وارتقاء 44 شهيدًا بغزة منذ الفجر

محمد على

أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن سير الأمور في إدخال المساعدات إلى غزة لا يسير على مايرام.

قال لامي إن هناك حاجة إلى استجابة إنسانية شاملة لوقف المجاعة المتفشية في غزة.

أضاف وزير الخارجية البريطاني: نحتاج لوقف إطلاق النار بغزة وإطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات ووضع إطار لسلام دائم.

وأمس، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، عمل المسؤولين البريطانيين، على إخراج الأطفال المصابين بأمراض خطيرة، والجرحى من غزة، لتمكينهم من علاج متخصص في مستشفيات المملكة المتحدة، مضيفاً أن أول دفعة ستصل إلى بريطانيا، في الأسابيع المقبلة.

 وقال لامي إنه "غاضب" من منع إسرائيل دخول مساعدات كافية إلى غزة حيث أعلن تقديم 15 مليون جنيه استرليني (20 مليون دولار) إضافية لتوفير مساعدة طبية لغزة، والمنطقة.  وقال: "هذه ليست كارثة طبيعية، إنها مجاعة من صنع الإنسان في القرن الحادي والعشرين، أنا غاضب جداً من رفض الحكومة الإسرائيلية السماح بدخول مساعدات كافية".

وأضاف لامي "نعلم جميعاً أن هناك طريقة واحدة فقط للخروج من الأزمة، هي وقف إطلاق نار فوري". 

وقال للمشرعين إن المسؤولين البريطانيين يدعمون أيضاً طلاباً من غزة حصلوا على منح دراسية في جامعات بريطانية حتى يتمكنوا من بدء دراستهم في الخريف.

وأضاف لامي أن هناك حاجة إلى "استجابة إنسانية ضخمة" لمنع وفاة المزيد من الفلسطينيين أو تعرضهم للمجاعة بعدما قالت السلطة الرائدة في العالم في أزمات الغذاء في أواخر أغسطس إن أكبر مدينة في قطاع غزة تعاني من المجاعة.

يأتي ذلك فيما ذكرت مصادر في مستشفيات غزة بارتقاء 44 شهيدا بنيران الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم بينهم 30 بمدينة غزة.

وزير الخارجية البريطاني وقف المجاعة غزة استجابة إنسانية شاملة ديفيد لامي

بالصور

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

