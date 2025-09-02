وزير الخارجية البريطاني: يجب وقف المجاعة وارتقاء 44 شهيدًا بغزة منذ الفجر

أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن سير الأمور في إدخال المساعدات إلى غزة لا يسير على مايرام.

قال لامي إن هناك حاجة إلى استجابة إنسانية شاملة لوقف المجاعة المتفشية في غزة.

أضاف وزير الخارجية البريطاني: نحتاج لوقف إطلاق النار بغزة وإطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات ووضع إطار لسلام دائم.

وأمس، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، عمل المسؤولين البريطانيين، على إخراج الأطفال المصابين بأمراض خطيرة، والجرحى من غزة، لتمكينهم من علاج متخصص في مستشفيات المملكة المتحدة، مضيفاً أن أول دفعة ستصل إلى بريطانيا، في الأسابيع المقبلة.

وقال لامي إنه "غاضب" من منع إسرائيل دخول مساعدات كافية إلى غزة حيث أعلن تقديم 15 مليون جنيه استرليني (20 مليون دولار) إضافية لتوفير مساعدة طبية لغزة، والمنطقة. وقال: "هذه ليست كارثة طبيعية، إنها مجاعة من صنع الإنسان في القرن الحادي والعشرين، أنا غاضب جداً من رفض الحكومة الإسرائيلية السماح بدخول مساعدات كافية".

وأضاف لامي "نعلم جميعاً أن هناك طريقة واحدة فقط للخروج من الأزمة، هي وقف إطلاق نار فوري".

وقال للمشرعين إن المسؤولين البريطانيين يدعمون أيضاً طلاباً من غزة حصلوا على منح دراسية في جامعات بريطانية حتى يتمكنوا من بدء دراستهم في الخريف.

وأضاف لامي أن هناك حاجة إلى "استجابة إنسانية ضخمة" لمنع وفاة المزيد من الفلسطينيين أو تعرضهم للمجاعة بعدما قالت السلطة الرائدة في العالم في أزمات الغذاء في أواخر أغسطس إن أكبر مدينة في قطاع غزة تعاني من المجاعة.

يأتي ذلك فيما ذكرت مصادر في مستشفيات غزة بارتقاء 44 شهيدا بنيران الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم بينهم 30 بمدينة غزة.