الرئيس الصيني: علاقاتنا مع روسيا نموذج يحتذى

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم إن العلاقات مع روسيا أصبحت نموذجًا يُحتذى في العلاقات بين الدول الكبرى؛ لما تتسم به من صداقة دائمة، وتنسيق استراتيجي شامل، وتعاون متبادل المنفعة.



وذكرت قناة (سي جي تي ان) الصينية، أن تصريحات الرئيس شي جين بينج جاءت خلال محادثات أجراها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الصينية بكين، مؤكدا أن العلاقات الثنائية بين البلدين "صمدت أمام مختلف الاختبارات"، وأظهرت قوة وثباتًا جعلا منها نموذجًا للعلاقات الدولية في العصر الحديث.



بدوره.. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العلاقات الروسيةـ الصينية وصلت إلى مستوى غير مسبوق من التعاون، وأن التواصل الوثيق مع الرئيس الصيني "شي جين بينج" يعكس الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين البلدين التي وصلت لمستوى غير مسبوق.