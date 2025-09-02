وزير الخارجية يوكد دعم مصر الكامل لدور الأونروا الحيوي في توفير الخدمات للفلسطينيين

عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج لقاءً ثنائياً مع فيليب لازاريني، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على هامش مشاركته في فعاليات منتدى بليد الاستراتيجي المنعقد في جمهورية سلوفينيا.

وخلال اللقاء، أكد الوزير عبد العاطي دعم مصر الكامل للدور الحيوي الذي تضطلع به وكالة الأونروا في توفير الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، مشدداً على أن هذا الدور غير قابل للاستبدال في ظل ما يواجهه الشعب الفلسطيني من تحديات إنسانية متفاقمة.

كما أعرب عن تقديره لجهود الوكالة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والإغاثة، رغم ما تعانيه من أزمات مالية متكررة.

من جانبه، استعرض لازاريني التحديات التي تواجه الأونروا في ضوء الضغوط المالية المتزايدة، مؤكداً أهمية استمرار الدعم العربي والدولي لضمان استدامة خدماتها.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور لتعزيز جهود المجتمع الدولي في دعم الشعب الفلسطيني، والحفاظ على دور الأونروا كركيزة أساسية في الاستقرار الإقليمي والإنساني.