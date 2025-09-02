وزير الخارجية يشهد لقاءً موسعاً ضم نخبة من المسؤولين والبارزين من مصر وسلوفينيا

في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى جمهورية سلوفينيا للمشاركة في فعاليات منتدى بليد الاستراتيجي، استضافت السفيرة نهلة الظواهري، سفيرة مصر لدى سلوفينيا، لقاءً موسعاً جمع نخبة من المسؤولين والشخصيات البارزة من الجانبين المصري والسلوفيني.

وشهد اللقاء حضور الرئيس السلوفيني السابق بوروت باهور، ووزيرة الصحة فالانتينا بريفولنيك، ورئيس غرفة التجارة تيبور شيمونكا، ورئيسة مجلس إدارة ميناء كوبر نيفينكا كرجان، إضافة إلى السفير ساشو بودلسنيك، سفير سلوفينيا في القاهرة، إلى جانب عدد من الشخصيات الاقتصادية والأكاديمية.

وقد عكس الحضور رفيع المستوى اهتمام البلدين بتعزيز قنوات الحوار والتعاون في مختلف المجالات.

و يتناول الاجتماع سبل دفع العلاقات الثنائية بين مصر وسلوفينيا، وبحث آفاق توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري، فضلاً عن تعزيز التنسيق في قطاعات النقل والموانئ، والرعاية الصحية، والتعليم. كما أكد الجانبان أهمية استثمار الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية، والبناء على الشراكات القائمة بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز جسور التواصل بين الشعبين الصديقين.