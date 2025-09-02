قطر تطالب المجتمع الدولي بتشكيل موقف موحد لردع إسرائيل

أكد المتحدث بإسم الخارجية القطرية الدكتور محمد الأنصاري أنه لا يمكن ربط القضية الإنسانية بصفقة تبادل الأسرى ويجب فتح المعابر وإدخال المساعدات لغزة فورا.

وقال المتحدث بإسم الخارجية القطرية في تصريحات له، إن المسألة واضحة أمام المجتمع الدولي إذ يجب تشكيل موقف موحد لإيقاف "إسرائيل".

وأضاف : لا فائدة من انتظار عملية السلام بينما لا يوجد طرف إسرائيلي يريد هذه العملية.

وتابع : خطوات "إسرائيل" تلقى الآن معارضة إقليمية ودولية واضحة، مشددا على أهمية الحضور المناسب للأشقاء الفلسطينيين في جميع المحافل الدولية.

وختم : ليس هناك رد إسرائيلي حتى الآن على المقترح الأخير لوقف إطلاق النار بغزة وخطة "إسرائيل" لاحتلال غزة تضع الجميع أمام تهديد بمن فيهم "الرهائن".