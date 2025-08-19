الخارجية القطرية: المقترح الأخير بشأن غزة هو أفضل المتاح

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن المتحدث باسم الخارجية القطرية، قال إن المقترح الأخير بشأن غزة هو أفضل المتاح، وأن رد حماس الأخير يتطابق بشكل كبير مع ما وافقت عليه إسرائيل سابقا.



وأضاف متحدث الخارجية القطرية، أن المقترح يتضمن مسارا لوقف دائم لإطلاق النار، ونتمنى أن يكون رد إسرائيل سريعا وإيجابيا، مؤكدا أنه لا توجد ضمانات حقيقية على الأرض عدا التزام الطرفين بتطبيق الاتفاق.

وأشار إلى أنه لا يوجد مدى زمني للرد الإسرائيلي على المقترح، وأن ما وافقت عليه حماس أمس يتطابق بنسبة 98% مع مقترح ويتكوف.