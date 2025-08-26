الخارجية القطرية: الكرة الآن في ملعب إسرائيل.. ويبدو أنها لا تريد التوصل إلى اتفاق

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، أن الجهود الدبلوماسية مستمرة للتوصل إلى اتفاق يوقف العدوان على قطاع غزة، مشيرة إلى أن الكرة الآن في ملعب إسرائيل، التي "يبدو أنها لا ترغب في الوصول إلى تسوية"، وفق ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

التزام قطري بالوساطة واستمرار التنسيق

وأكدت الخارجية القطرية التزام الدوحة بدورها كوسيط في مفاوضات وقف إطلاق النار، بالتنسيق مع مصر والولايات المتحدة.

وشددت على ضرورة توفير مناخ جاد للوصول إلى اتفاق شامل يحمي المدنيين ويضمن دخول المساعدات الإنسانية.

دعوة دولية لممارسة الضغط على تل أبيب

ودعت قطر المجتمع الدولي إلى تحمّل مسئولياته والضغط على إسرائيل لإنهاء التصعيد العسكري، محذّرة من أن استمرار الاحتلال في المماطلة يفاقم الكارثة الإنسانية في غزة ويهدد فرص السلام والاستقرار في المنطقة.