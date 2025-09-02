صورة تثير الجدل حول صحة ترامب.. هل يعاني من مرض خطير؟

انتشرت التكهنات حول صحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، فيما لم يتم تسجيل أي مرض مؤكد للرئيس الأمريكي، وفق ما موقع آر إن زد.

ويبلغ ترامب 79 عاما، وهو ثاني أكبر رئيس سنا في تاريخ الولايات المتحدة، وقد أثارت صوره الأخيرة مع ساقين منتفختين وكدمات على يديه المخاوف على صحته وحقيقة ما يعانيه.

هل حالته خطرة؟

ولم يُعلن عن خطورة مرض ترامب ، حيث خضع لفحص تورم في ساقيه في يوليو، وشُخِّص بقصور وريدي مزمن.

لم يُعثر على أي دليل على وجود جلطة وريدية عميقة أو مرض شرياني، وكانت جميع فحوصات ترامب المخبرية "ضمن المعدلات الطبيعية"، وفقًا لرسالة طبيبه.

وقال الطبيب: "لم تُرصد أي علامات على قصور القلب أو اختلال وظائف الكلى أو أمراض في أجهزة الجسم".

ترامب يرد بنفسه

وحول مزاعم صحته قال ترامب "لم أشعر بتحسن في حياتي مثلما الآن!"، حيث ردّ ترامب على صفحته على موقع "تروث سوشيال" هذا الأسبوع على أحد المعلقين حول مزاعم حول صحته.

ولكن هذا لم يمنع الشائعات من الانتشار عبر الإنترنت، كما يحدث عادة.

غالبًا ما يتم إخفاء الأمراض الخطيرة

في أمريكا، غالبًا ما يتم إخفاء الأمراض الخطيرة وحتى العمليات الجراحية شديدة الخطورة التي يتعرض لها الرؤساء عن العامة.

وازدادت وتيرة الشائعات مؤخرا بعد أن صرح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، في مقابلة مع صحيفة 'يو إس إيه توداي' بتاريخ 27 أغسطس، أنه مستعد لتولي الرئاسة في حال حدوث 'مأساة مروعة'. لكنه شدد في الوقت نفسه على أن ترامب يتمتع بلياقة ونشاط وصحة "ممتازة".

وقال فانس: 'إنه آخر شخص يجري مكالمات في الليل، وأول شخص يستيقظ ويبدأ المكالمات في الصباح. نعم، المآسي المروعة تحدث، لكنني واثق جدا أن الرئيس بصحة جيدة، وسيكمل ولايته، وسيحقق إنجازات عظيمة للشعب. وإذا، لا قدر الله، وقعت مأساة مروعة، فلا أعتقد أن هناك تدريبا عمليا أفضل مما حصلت عليه في الـ200 يوم الماضية'.

شوهد ترامب يوم السبت وهو يغادر إلى جولة جولف برفقة حفيدته، كاي ترامب، في ستيرلنج بولاية فرجينيا.

امتلئت وسائل التواصل الاجتماعي بنظريات غريبة وتكهنات حول صحته بعد أيام عديدة من عدم قيام الرئيس بأي فعاليات عامة.

جدول أعمال البيت الأبيض الفارغ

عزز جدول أعمال البيت الأبيض الفارغ الذي نشره يوم الجمعة الشائعات التي كانت تتردد طوال الأسبوع. وانتشرت شائعات لا أساس لها من الصحة على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع حول صحة الرئيس حتى البعض قال بوفاته أو إنه اقترب منها، لكن ذلك لم يكن صحيحًا.