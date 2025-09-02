قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

صورة تثير الجدل حول صحة ترامب.. هل يعاني من مرض خطير؟

ترامب
ترامب
محمد على

انتشرت التكهنات حول صحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، فيما لم يتم تسجيل أي مرض مؤكد للرئيس الأمريكي، وفق ما موقع آر إن زد.

ويبلغ ترامب 79 عاما، وهو ثاني أكبر رئيس سنا في تاريخ الولايات المتحدة، وقد أثارت صوره الأخيرة مع ساقين منتفختين وكدمات على يديه المخاوف على صحته وحقيقة ما يعانيه.

هل حالته خطرة؟

ولم يُعلن عن خطورة مرض ترامب ، حيث خضع لفحص تورم في ساقيه في يوليو، وشُخِّص بقصور وريدي مزمن.

لم يُعثر على أي دليل على وجود جلطة وريدية عميقة أو مرض شرياني، وكانت جميع فحوصات ترامب المخبرية "ضمن المعدلات الطبيعية"، وفقًا لرسالة طبيبه.

وقال الطبيب: "لم تُرصد أي علامات على قصور القلب أو اختلال وظائف الكلى أو أمراض في أجهزة الجسم".

ترامب يرد بنفسه

وحول مزاعم صحته قال ترامب "لم أشعر بتحسن في حياتي مثلما الآن!"، حيث ردّ ترامب على صفحته على موقع "تروث سوشيال" هذا الأسبوع على أحد المعلقين حول مزاعم حول صحته.

ولكن هذا لم يمنع الشائعات من الانتشار عبر الإنترنت، كما يحدث عادة.

غالبًا ما يتم إخفاء الأمراض الخطيرة

في أمريكا، غالبًا ما يتم إخفاء الأمراض الخطيرة وحتى العمليات الجراحية شديدة الخطورة التي يتعرض لها الرؤساء عن العامة.

وازدادت وتيرة الشائعات مؤخرا بعد أن صرح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، في مقابلة مع صحيفة 'يو إس إيه توداي' بتاريخ 27 أغسطس، أنه مستعد لتولي الرئاسة في حال حدوث 'مأساة مروعة'. لكنه شدد في الوقت نفسه على أن ترامب يتمتع بلياقة ونشاط وصحة "ممتازة".

وقال فانس: 'إنه آخر شخص يجري مكالمات في الليل، وأول شخص يستيقظ ويبدأ المكالمات في الصباح. نعم، المآسي المروعة تحدث، لكنني واثق جدا أن الرئيس بصحة جيدة، وسيكمل ولايته، وسيحقق إنجازات عظيمة للشعب. وإذا، لا قدر الله، وقعت مأساة مروعة، فلا أعتقد أن هناك تدريبا عمليا أفضل مما حصلت عليه في الـ200 يوم الماضية'.

شوهد ترامب يوم السبت وهو يغادر إلى جولة جولف برفقة حفيدته، كاي ترامب، في ستيرلنج بولاية فرجينيا.

امتلئت وسائل التواصل الاجتماعي بنظريات غريبة وتكهنات حول صحته بعد أيام عديدة من عدم قيام الرئيس بأي فعاليات عامة.

 جدول أعمال البيت الأبيض الفارغ

عزز جدول أعمال البيت الأبيض الفارغ الذي نشره يوم الجمعة الشائعات التي كانت تتردد طوال الأسبوع. وانتشرت شائعات لا أساس لها من الصحة على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع حول صحة الرئيس حتى البعض قال بوفاته أو إنه اقترب منها، لكن ذلك لم يكن صحيحًا.

التكهنات دونالد ترامب صحة دونالد ترامب ثاني أكبر رئيس ثاني أكبر رئيس سنا تاريخ الولايات المتحدة ساقين منتفختين كدمات على يديه حالته خطرة فحوصات ترامب

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

لقطة من الفيديو

من 6 سنين.. حقيقة فيديو ذبـ.ـح طفل لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بالواحات|صور

م. بسام رئيس جهاز الشروق خلال التكريم

مستقبل وطن بالشروق يحتفل بالمولد النبوي ويكرم حفظة القرآن وأوائل الثانوية

نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين تستضيف الوفد الإعلامي البحريني المرافق لولي العهد

صورة من الاجتماع

رئيس الوزراء يلتقي رئيس شركة "إيليت سولار" الصينية المُصنعة لمكونات محطات الطاقة الشمسية والرياح

ليلى زاهر تتألق في المشهد الأخير من حكاية «هند».. ورسالة قوية لكل ضحايا الخيانة |صور

ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

