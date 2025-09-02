القوات الروسية تنفذ ضربات على نقطتي انتشار مؤقتتين للتشكيلات الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، نفذت ضربات على نقطتي انتشار مؤقتتين للتشكيلات الأوكرانية في بيرستوك باتجاه كونستانتينوفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وذكرت الوزارة - في بيان - نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية -إنه "في اتجاه كونستانتينوفسكي بجمهورية دونيتسك الشعبية، لاحظ مشغلو الطائرات المسيرة التابعة لقوات مجموعة "الجنوب"، أثناء استطلاع جوي ودوريات في مناطق مسؤوليتها في منطقة بيرستوك، تحركات جنود اللواء الميكانيكي المنفصل رقم 100 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأضاف بيان الوزارة:"خلال الاستطلاع الإضافي، تم إنشاء نقطة انتشار مؤقتة للتشكيلات الأوكرانية، واستهدفت طواقم مدفعية مجموعة "الجنوب" الهدف المحدد".

وبحسب البيان، تم تدمير ملاجئ القوات المسلحة الأوكرانية وأفرادها بضربة دقيقة.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنه تم اكتشاف وتدمير نقطة انتشار مؤقتة أخرى للقوات الأوكرانية في منطقة ستيبانوفكا، نتيجة الإجراءات المشتركة لمشغلي الطائرات المسيرة ووحدات المدفعية لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية.