بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
أخبار العالم

القوات الروسية تنفذ ضربات على نقطتي انتشار مؤقتتين للتشكيلات الأوكرانية

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية
العالم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، نفذت ضربات على نقطتي انتشار مؤقتتين للتشكيلات الأوكرانية في بيرستوك باتجاه كونستانتينوفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وذكرت الوزارة - في بيان - نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية -إنه "في اتجاه كونستانتينوفسكي بجمهورية دونيتسك الشعبية، لاحظ مشغلو الطائرات المسيرة التابعة لقوات مجموعة "الجنوب"، أثناء استطلاع جوي ودوريات في مناطق مسؤوليتها في منطقة بيرستوك، تحركات جنود اللواء الميكانيكي المنفصل رقم 100 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأضاف بيان الوزارة:"خلال الاستطلاع الإضافي، تم إنشاء نقطة انتشار مؤقتة للتشكيلات الأوكرانية، واستهدفت طواقم مدفعية مجموعة "الجنوب" الهدف المحدد".

وبحسب البيان، تم تدمير ملاجئ القوات المسلحة الأوكرانية وأفرادها بضربة دقيقة.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنه تم اكتشاف وتدمير نقطة انتشار مؤقتة أخرى للقوات الأوكرانية في منطقة ستيبانوفكا، نتيجة الإجراءات المشتركة لمشغلي الطائرات المسيرة ووحدات المدفعية لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية.

