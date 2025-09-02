قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قطر تطالب المجتمع الدولي بتشكيل موقف موحد لردع إسرائيل
مصر ترحب باعتزام بلجيكا الاعتراف بالدولة الفلسطينية
وزير الصحة: حق العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ مكفول لكل مواطن دون أي شرط
أول تعليق من حماس اعتقال الاحتلال لرئيس بلدية الخليل
مدبولي: تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة التي تقدر بقيمة 7.5 مليار دولار
رئيس الوزراء: الحكومة لديها رؤية اقتصادية حتى 2030 تمتد لما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي
شاهد.. رجال الشرطة يوزعون حلوى المولد بالمستشفيات ودور الرعاية
أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر.. كام سعر كيلو البانيه؟
ماجدة خيرالله: فيلم الشاطر إضافة قوية لأمير كرارة - خاص
تشكيل منتخب مصر المتوقع لمباراة إثيوبيا.. شوبير يكشف التفاصيل
مصايف الإسكندرية: ضعف نسب الإشغال ورفع الرايات الحمراء بالعجمي
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة بسعر أقل .. الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أول تعليق من حماس اعتقال الاحتلال لرئيس بلدية الخليل

حماس
حماس
محمود نوفل

أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس إن إقدام قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، على اعتقال رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، بعد أن اقتحمت منزله بقوة عسكرية كبيرة وعبثت بمحتوياته مخلفة أضراراً كبيرة، هو إمعان في نهج الاحتلال العدواني الهمجي واستهدافه لكل مكونات شعبنا.

وقالت حماس في بيان لها : هذا الاعتداء والاعتقال الغاشم يأتي في سياق الاستهداف الخطير الذي تتعرض له مدينة الخليل من قبل حكومة الإرهاب الصهيوني ومخططاتها لضم أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت : ندعو أهلنا في الخليل وعشائرها المناضلة لأن يكونوا السياج الحامي للمشروع الوطني، وأن يقفوا سداً منيعاً أمام كل مخططات الاحتلال التي تستهدف المدينة.

وتابعت : كل محاولات الاحتلال لاستنساخ تجارب سابقة ستفشل كما فشلت روابط القرى، ونؤكد أن شعبنا الفلسطيني ومقاومتنا الباسلة سيواصلون النضال حتى تحقيق حلم التحرير والاستقلال.

وختمت حماس بيانها  : ندعو كافة المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والضغط على الاحتلال لوضع حد لهذه الانتهاكات المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني.

حماس قوات الاحتلال الشعب الفلسطيني الضفة الغربية اعتقال رئيس بلدية الخليل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

63.8 %للآداب و 60.3 % للحقوق و 50.9 للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

منحة المولد النبوي2025

احصل على 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. خطوات التسجيل والرابط

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-9-2025

بـ«الملاية».. أجنبية في قبضة الأمن.. والسبب «دعارة» بالتجمع الأول

بـالملاية.. أجنبية في قبضة الأمن بسبب ممارسة الدعارة في التجمع

أسعار الدواجن

بعد انخفاض الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

كماتشو

وفاة كامتشو أشهر لاعب جيم كوميدي على تيك توك

وزير الخارجية البلجيكي

بلجيكا تعلن اعترافها بفلسطين وتفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية

بكفالات من 5 لـ50 ألف جنيه.. بلوجرز وتيك توكرز وراقصات خدش الحياء خارج الزنزانة

بكفالات من 5 لـ50 ألف جنيه.. بلوجرز وتيك توكرز وراقصات خدش الحياء خارج الزنزانة

ترشيحاتنا

التضامن الاجتماعي

التضامن: تأهيل 1000 رائدة اجتماعية بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان

المركز الاعلامي لمجلس الوزراء

مدعومًا بتراجع معدلات التضخم.. البنك المركزي يخفض أسعار العائد.. انفوجراف

رئيس مجلس الدولة يستقبل المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب

رئيس مجلس الدولة يستقبل المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب

بالصور

على اد الايد.. طريقة عمل حلاوة المولد

على اد الايد طريقة عمل حلاوة المولد
على اد الايد طريقة عمل حلاوة المولد
على اد الايد طريقة عمل حلاوة المولد

تموين الشرقية يضبط 13 طن فحم وبخور ناموس ببلبيس

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر.. كام سعر كيلو البانيه؟

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم

صحة سوهاج تغلق مركز حضانات غير مرخص وتضبط أدوية منتهية الصلاحية بساقلتة

العقاقير المضبوطة بسوهاج
العقاقير المضبوطة بسوهاج
العقاقير المضبوطة بسوهاج

فيديو

ماجدة خير الله

ماجدة خيرالله: فيلم الشاطر إضافة قوية لأمير كرارة - خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

المزيد