أول تعليق من حماس اعتقال الاحتلال لرئيس بلدية الخليل

أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس إن إقدام قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، على اعتقال رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، بعد أن اقتحمت منزله بقوة عسكرية كبيرة وعبثت بمحتوياته مخلفة أضراراً كبيرة، هو إمعان في نهج الاحتلال العدواني الهمجي واستهدافه لكل مكونات شعبنا.

وقالت حماس في بيان لها : هذا الاعتداء والاعتقال الغاشم يأتي في سياق الاستهداف الخطير الذي تتعرض له مدينة الخليل من قبل حكومة الإرهاب الصهيوني ومخططاتها لضم أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت : ندعو أهلنا في الخليل وعشائرها المناضلة لأن يكونوا السياج الحامي للمشروع الوطني، وأن يقفوا سداً منيعاً أمام كل مخططات الاحتلال التي تستهدف المدينة.

وتابعت : كل محاولات الاحتلال لاستنساخ تجارب سابقة ستفشل كما فشلت روابط القرى، ونؤكد أن شعبنا الفلسطيني ومقاومتنا الباسلة سيواصلون النضال حتى تحقيق حلم التحرير والاستقلال.

وختمت حماس بيانها : ندعو كافة المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والضغط على الاحتلال لوضع حد لهذه الانتهاكات المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني.