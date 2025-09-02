حقيقة ظهور متحور جديد من كورونا.. مستشار الرئيس للصحة يوضح

قال محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن الفيروسات التنفسية لها نفس أعراض متحور كورونا، متابعا: الأعراض تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة وآلام في الجسم والعضلات والرشح.

وأضاف تاج، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن الفيروسات التنفسية لها القدرة على التحور بشكل واضح وأعراضها متشابهة بشكل كبير، متابعا: الطب الوقائي أكد عدم وجود أي تغيرات أو تحور للفيروسات التنفسية.

واسترسل: تعرض الشخص للتغيرات الهوائية، وتناول المشروبات المثلجة قد تؤثر على الجهاز التنفسي وتؤدي إلى الإصابة بـ نزلة البرد.

وشدد على أنه لا يوجد أي رصد لارتفاع حالات الإصابة بالفيروسات التنفسية، أو زيادة في أعداد المصابين وشدة المرض، منوها بأن أعراض الفيروسات التنفسية تختلف من شخص لأخر، وفقا لعدة أمور من ضمنها السن وأصحاب الأمراض المزمنة.