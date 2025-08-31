هل اجتاح فيروس كورونا البلاد مرة أخرى؟.. أستاذ أمراض صدرية يكشف

قال الدكتور حسام حسني أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة القاهرة إن كورونا ما زالت موجودة ولم تختف، والمجتمع هو من يعطي الدلائل على ما هو موجود.

خطورة على حالة المريض

وأشار الدكتور حسام حسني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» والمذاع عبر قناة «ام بي سي مصر» تقديم الإعلامي عمرو أديب إلى أن ما يوجد خلال تلك الفترة هو دور برد شديد لكن لا يمثل خطورة على حالة المريض، أي لا يوجد التهابات رئوية أو صعوبة في التنفس وغيرها.

ارتفاع في درجات الحرارة

وأكد أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة القاهرة أن هناك العديد من المواطنين لديهم ارتفاع في درجات الحرارة، ولكن كل تلك الأعراض لا تمثل خطورة على الشخص.