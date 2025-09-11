أبو العينين يرأس اجتماعات البرلمان الأورومتوسطي بشرم الشيخ .. تفاصيل

ينطلق اليوم الخميس أول اجتماعات البرلمان الأوروبي المتوسطي من مدينة شرم الشيخ، برئاسة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ومشاركة عدد كبير من رؤساء وفود البرلمان، وسط تغطية إعلامية عربية ودولية واسعة.

وقال هاني النحاس مراسل قناة صدى البلد في برنامج صباح البلد، إن استضافة شرم الشيخ لهذا الحدث تأتي في توقيت شديد الأهمية، في ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تداعيات سياسية خلال العامين الماضيين، مشيرًا إلى أن اختيار المدينة يعكس مكانتها الدولية، خاصة بعد إدراجها ضمن أفضل 20 وجهة سياحية على مستوى العالم.

وأوضح مراسل صدى البلد أن الوفود المشاركة بدأت في الوصول منذ مساء الأمس، على أن يكتمل وصول جميع الوفود خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث سيبدأ الاجتماع في أجواء مميزة، مشيرًا إلى أن المشاركين أبدوا سعادتهم بحفاوة الاستقبال وروعة أجواء شرم الشيخ.

وأكد النحاس أن الأنظار تتجه إلى ما سيسفر عنه هذا الاجتماع الهام، الذي يشارك فيه وفود من عشرات الدول الأعضاء بالبرلمان الأوروبي المتوسطي، من أجل بحث سبل تعزيز الشراكة بين شمال وجنوب المتوسط، وإرسال رسائل مهمة في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة.