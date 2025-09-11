قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الكهرباء لن ترتفع .. الحكومة تحسم الأمر
مستشفيات غزة تستقبل 11 شهيدا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي
بـ 41 طائرة مسيرة.. هجوم أوكراني ضخم على مدينة روسية
إمام عاشور يطالب بمساواته بـ زيزو و تريزيجيه .. تفاصيل
أبو العينين يرأس اجتماعات البرلمان الأورومتوسطي بشرم الشيخ .. تفاصيل
وزيرة المواصلات الإسرائيلية: ضم الضفة الغربية رد مناسب على من يريد الاعتراف بفلسطين
معتدل الحرارة .. حالة الطقس اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025
لو عندك صداع لازم تبحث عن السبب .. تحذير عاجل من جمال شعبان
قبل بدء الدراسة .. مستشار الرئيس للصحة يوجه نصائح عاجلة للأسر .. فيديو
ارتفاع قتلى الفيضانات في جزيرة بالي الإندونيسية لـ 9 أشخاص
أواظب على صلاة الجمعة والفجر بالمسجد وباقي الصلوات في المنزل.. فما الحكم؟
عبد العاطي يتوجه إلى الدوحة لتأكيد التضامن مع قطر وبحث التصعيد الإسرائيلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أبو العينين يرأس اجتماعات البرلمان الأورومتوسطي بشرم الشيخ .. تفاصيل

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
البهى عمرو

ينطلق اليوم الخميس أول اجتماعات البرلمان الأوروبي المتوسطي من مدينة شرم الشيخ، برئاسة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ومشاركة عدد كبير من رؤساء وفود البرلمان، وسط تغطية إعلامية عربية ودولية واسعة.

وقال هاني النحاس مراسل قناة صدى البلد في برنامج صباح البلد، إن استضافة شرم الشيخ لهذا الحدث تأتي في توقيت شديد الأهمية، في ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تداعيات سياسية خلال العامين الماضيين، مشيرًا إلى أن اختيار المدينة يعكس مكانتها الدولية، خاصة بعد إدراجها ضمن أفضل 20 وجهة سياحية على مستوى العالم.

وأوضح مراسل صدى البلد أن الوفود المشاركة بدأت في الوصول منذ مساء الأمس، على أن يكتمل وصول جميع الوفود خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث سيبدأ الاجتماع في أجواء مميزة، مشيرًا إلى أن المشاركين أبدوا سعادتهم بحفاوة الاستقبال وروعة أجواء شرم الشيخ.

وأكد النحاس أن الأنظار تتجه إلى ما سيسفر عنه هذا الاجتماع الهام، الذي يشارك فيه وفود من عشرات الدول الأعضاء بالبرلمان الأوروبي المتوسطي، من أجل بحث سبل تعزيز الشراكة بين شمال وجنوب المتوسط، وإرسال رسائل مهمة في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة.

اجتماعات البرلمان الأوروبي المتوسطي النائب محمد أبو العينين محمد أبو العينين مجلس النواب وكيل مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

شركة جنوب الدلتا للكهرباء تعلن إيقاف خدمة شحن العدادات

من مساء الخميس| شركة كهرباء جنوب الدلتا تعلن إيقاف خدمة شحن العدادات.. تفاصيل

أرشيفية

رئيس وزراء قطر لـ أمريكا: نبحث عن شركاء أمنيين جدد بعد تعرضنا لهجومين

أرشيفية

مقتل ناشط يميني مؤيد لإسرائيل بإطلاق نار خلال محاضرة في جامعة أمريكية

رئيس الوزراء

الحكومة تحسم ملف زيادة أسعار الكهرباء.. تخفيف الأعباء وحماية الشرائح الأكثر احتياجًا أولوية

حسام غالي

مش قادر أمسك سيف ودرع.. حسام غالي يخرج عن صمته بشأن ترشحه لرئاسة الأهلي

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

الهجوم الاسرائيلي على الدوحة

الداخلية القطرية تؤكد هوية القتيل الثالث في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

ترشيحاتنا

مجلس النواب

سؤال فى النواب لتعميم تطوير القاهرة التاريخية على جميع المحافظات

النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

برلماني تطالب بتنفيد التكليفات الرئاسية لتحويل مصر إلى مركز إقليمى كبير للطاقة

مجلس النواب

سؤال في النواب لمواجهة المشكلات التعليمية مع اقتراب بدء العام الدراسى الجديد

بالصور

متغيرة 180 درجة .. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور ببدلة بيضاء أنيقة

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

للانش بوكس..طريقة عمل اللانشون فى البيت بدون لحم

طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11 سبتمبر في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

مشروبات تريح المعدة وتخلصك من الغازات

مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات
مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات
مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد