بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين.. التحالف الوطني يتابع مبادرة أمل جديد بالمنوفية| صور

واصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين للنشاط الثقافي والاجتماعي، متابعة مبادرة “أمل جديد”، التي انطلقت في 24 أغسطس الماضي بالتعاون مع السفارة الصينية بالقاهرة بقرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وتستهدف تمكين 100 أسرة ريفية بعمل مشروعات لتربية الدواجن.

التحالف الوطني يتابع مبادرة “أمل جديد” بالمنوفية

وشهدت الوحدة المحلية بقرية سبك الأحد لقاءً مع نحو 90 أسرة، أعقبه تفقد 10 مشروعات في قريتي سبك الأحد وساقية أبو شعرة، لمتابعة تجهيزات وحدات تربية الدواجن داخل البيوت. كما قُدمت تدريبات عملية للأسر حول التربية الحديثة والرعاية البيطرية وقدمت لهن الأدوية والأعلاف اللازمة للمشروع.

وأشاد الوفد بدور سيدات المنوفية اللواتي أظهرن عزيمة قوية في المشاركة بالمبادرة، مؤكدين أن المرأة المصرية ستظل دائمًا السند الحقيقي لأسرتها وشريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية ويكفي وقوفها وخروجها للعمل في كل المجالات.. كدعم وسند حقيقي تقدم كل ما يمكنها لإسعاد اسرتها من عمل بالمنزل وتربية أطفالها وإصرارها علي تعليمهم والعمل ايضا خارج المنزل لتحقيق الاكتفاء لها ولأبنائها.