بسبب خلافات سابقة .. ضبط المتهم بإصابة شاب بطلق ناري في القليوبية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية القبض على المتهم بإطلاق الرصاص على شاب وإحداث إصابته بطلق ناري إثر خلافات بينهما بدائرة مركز شرطة بنها، في محافظة القليوبية، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، يفيد ورود بلاغ تلقاه رئيس مباحث مركز شرطة بنها بحدوث مشاجرة وإصابة شاب بطلق ناري.



توصلت التحريات إلى حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه ويدعي محمد.م.ا.ف 33 عامًا، وبين المتهم تطورت إلى مشاجرة بالأيدي بسبب خلافات مالية بينهما، قام على إثرها الأخيرة باخراج سلاح ناري فرد خرطوش من طيات ملابسه، وأصاب الأول بطلق ناري أسفل البطن، وتم نقله إلى مستشفى كفر شكر لتلقي العلاج اللازم .



وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح الناري المستخدم في الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.