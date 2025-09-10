بير سلم| ضبط 3 أطنان مصنعات غذائية غير صالحة للاستهلاك بمنشأة مخالفة بالهرم

قال محافظ الجيزة المهندس عادل النجار إنه تم ضبط 3 أطنان من مصنعات غذائية تشمل برجر وسجق وعجينة كفتة ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك داخل أحد منشآت "بير سلم" بمنطقة اللبيني بحي الهرم، خلال حملة مشتركة بين حي الهرم ومديرية الطب البيطري ومباحث التموين.



وأضاف النجار - في بيان اليوم أن الحملات تأتي تنفيذًا لخطة المحافظة في تكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت غير المرخصة لضمان جودة وسلامة المعروض من المواد الغذائية، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين وأنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين.

وأوضح أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة تمهيدًا لإعدامها بالطرق الصحية السليمة، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية المفاجئة واليومية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من سلامة المعروضات الغذائية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.



من جانبه..قال مدير مديرية الطب البيطري الدكتور محمد فارس إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد القائمين على المنشأة المخالفة تنفيذًا لدور المديرية في خدمة وحماية المواطنين من السلع الفاسدة، مشيرًا إلى أن الحملات ستستمر لضبط أية مخالفات مماثلة.



وأهابت المحافظة المواطنين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية، والإبلاغ عن أية أنشطة أو مصانع ومحال غير مرخصة قد تشكل خطرًا على الصحة العامة.