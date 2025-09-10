قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء للإقلاع عن الذنوب والمعاصي ..ردده بصدق ويقين خالص
سلاح الجو الإسرائيلي استهدف لأول مرة منصتي إطلاق صواريخ في صنعاء
وفد تونسي يزور مشروعات مستقبل مصر والريف المصري والفيوم للسكر
أول تعليق من حزب الله على العدوان الإسرائيلي ضد قطر
مدبولي يكلف برفع كفاءة وتطوير شبكة الطرق المحيطة بمطار الإسكندرية
إعلام عبري: الإمارات تمنع مشاركة إسرائيل في مؤتمر أمني بدبي عقب التطورات الأخيرة
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة ختام الأربعاء
قرار حكومي .. فرصة جديدة للأجانب لتوفيق أوضاعهم في البلاد (تفاصيل)
بدء مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق
د. أمل منصور تكتب: الحب وفارق العمر
وفاة زوجة الراحل تامر ضيائي بعد صراع مع المرض
اكتشفها في أولها.. أعراض سرطان القولون
محافظات

محافظ الجيزة يتابع التجهيزات النهائية لافتتاح معرض "أهلاً مدارس" الرئيسي بحي العمرانية

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجولة ميدانية لمتابعة التجهيزات النهائية للافتتاح الرسمي لمعرض "أهلاً مدارس" لبيع المستلزمات والأدوات المدرسية والذي تقيمه محافظة الجيزة بالتعاون مع الغرفة التجارية وذلك بأرض الشركة الشرقية بشارع ترعة الزمر بحي العمرانية استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد.

وأكد محافظ الجيزة أن إقامة المعرض تأتي في إطار خطة المحافظة لرفع الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية ومواجهة الغلاء من خلال توفير جميع المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة، تماشيًا مع سياسة الدولة في التوسع بإقامة مثل هذه المعارض بمختلف محافظات الجمهورية بهدف التخفيف عن الأسر ولا سيما محدودي الدخل.

وحرص محافظ الجيزة خلال جولته على متابعة أعمال تسكين العارضين وتجهيز المعروضات مشيرًا إلى أن المعرض مقام على مساحة تصل إلى 1800 م²، ويضم 65 عارضًا بإجمالي 108 باكيات بيعية.

كما شدد المحافظ على أهمية الالتزام بجودة المنتجات وتنوعها لتلبية احتياجات المواطنين مع متابعة تنفيذ جميع الاشتراطات التنظيمية والرقابية داخل المعرض بما يضمن راحة المواطنين وتقديم أفضل خدمة للأسر قبل بدء الدراسة.

وتدعو محافظة الجيزة المواطنين إلى زيارة المعرض والاستفادة من التخفيضات المتاحة مؤكدة استمرار التوسع في إقامة معارض "أهلاً مدارس" بمختلف الأحياء والمراكز لخدمة أكبر عدد من الأسر.

اهلا مدارس اخبار الجيزة محافظة الجيزة

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

محافظ الدقهلبة

محافظ الدقهلية يؤكد على أهمية الاستعداد الكامل لاستقبال العام الدراسي الجديد

محافظ الغربية

استجابة لأولياء الأمور.. محافظ الغربية: تخفيض تنسيق القبول ببعض مدارس التعليم الفني

صورة موضوعية

انطلاق أعمال ترميم عاجلة لشوارع بالغردقة لتحقيق السيولة المرورية

بالصور

طريقة عمل البسلة بالجزر خطوة بخطوة

هذه المدن تشترط عدم تركيب لوحات أمامية للسيارات.. ما السر؟

أضرار صادمة لاستخدام مكعبات مرق الدجاج لن تتوقعها أبداً

من غير ميكانيكي.. 7 أصوات في سيارتك تكشف سبب الأعطال

شيرين عبد الوهاب

غالية علينا يا بلادنا.. شيرين عبد الوهاب تطرح أحدث أغانيها

بشرى لمرضى السرطان

نهاية السرطان.. دواء روسي جديد يفتح الأمل لعلاج أورام القولون والمستقيم

شاي البابونج

كوب واحد يومياً.. تناول هذا المشروب قبل النوم وانتظر المفاجأة

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

