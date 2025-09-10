مجلس السلك الدبلوماسي والقنصلي يكرم السفير الدكتور سامح أبو العينين

قام مجلس السلك الدبلوماسي والقنصلي بتكريم مساعد وزير الخارجية السفير الدكتور سامح أبو العينين رئيس المجلس 2024 - 2025 بمناسبة بلوغه سن التقاعد وتقديرا لجهوده في خدمة وزارة الخارجية والوطن .

وشغل السفير الدكتور سامح أبو العينين منصب مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، كما عمل في العديد من بعثات مصر في الخارج، ومن ضمنها بعثاتنا الدبلوماسية في شيكاغو وجنيف ولندن وتركيا وموسكو .