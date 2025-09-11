قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بولندا تعلن فرض قيود على حركة الملاحة مع بيلاروسيا وأوكرانيا
زلزال 4.1 ريختر يضرب أنقرة بعد هزة أرضية بقوة 4.6 بالبحر المتوسط
انطلاق 30 رحلة بالون طائر بالأقصر على متنها 600 سائح
بالدم والإيمان.. الكنيسة تبدأ عاما قبطيا جديدا في عيد النيروز
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 11 سبتمبر 2025
وزير الزراعة ينعى الدكتور نعيم مصيلحي: كرس حياته لخدمة القطاع وترك بصمات واضحة
11 شهيدًا منذ فجر اليوم في غزة.. الاحتلال يصعّد عدوانه وسط كارثة إنسانية متفاقمة
موعد مباراة الأهلي وإنبي القادمة والقنوات الناقلة
رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات
التعليم تعلن الفترات الدراسية لمرحلة رياض الأطفال في العام الدراسي الجديد
تمثال أمام بوابة طريق مصر – إسكندرية يثير جدلًا قبل افتتاح المتحف الكبير
وزير الزراعة: 45 مليار جنيه لتمويل الأسمدة والبتلو وقروض بفائدة 5% للفلاحين
أخبار العالم

بي بي سي: اغتيـ.ال الناشط اليميني تشارلي كيرك يثبت أن "أمريكا ممزقة"

تشارلي كيرك
تشارلي كيرك
القسم الخارجي

في حادث صادم جديد، قتل الناشط السياسي الأمريكي تشارلي كيرك (31 عامًا) – أحد أبرز وجوه التيار المحافظ والمقرب من الرئيس دونالد ترامب – بعد إصابته برصاصة في العنق أثناء مشاركته في ندوة طلابية بولاية يوتا.

كيرك، الذي ينظر إليه كـ"نجم" لدى التيار الشبابي المحافظ، كان يتحدث تحت خيمة تحمل شعار "أقنعني بالعكس"، حين دوى إطلاق النار وسط حشد من مئات الطلاب، ليتحول المشهد إلى حالة من الهلع والفوضى، وفق تقرير نشرته شبكة بي بي سي البريطانية.

وتم توثيق الحادثة بالكاميرات وأظهرت لحظة إصابته وسقوطه، لتضيف صفحة جديدة دامية إلى سجل العنف السياسي المتصاعد في الولايات المتحدة.

كان كيرك معروفًا بمواقفه الصاخبة في الدفاع عن ترامب، وانتقاده لحقوق المتحولين جنسيًا، ودفاعه الشرس عن التعديل الثاني المتعلق بامتلاك السلاح.

وقد لعبت منظمته Turning Point USA دورًا بارزًا في تعبئة الشباب والتأثير في نتائج الانتخابات الأخيرة التي أعادت ترامب إلى البيت الأبيض.

تصاعد العنف السياسي

اغتيال كيرك ليس حادثًا معزولًا؛ فقد سبق أن نجا ترامب نفسه من محاولتي اغتيال، كما تعرض مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون لهجمات مسلحة في الأعوام الأخيرة. ويثير الحادث مخاوف جدية من تحول السياسة الأمريكية إلى "ميدان دموي"، كما وصفها مراقبون.

ووصف الرئيس ترامب العملية بأنها "لحظة مظلمة في تاريخ أمريكا"، واتهم "اليسار المتطرف" بالوقوف وراءها، متعهدًا بمحاسبة جميع المسؤولين عن "العنف السياسي".

في المقابل، دعا مسؤولون جمهوريون وديمقراطيون إلى التهدئة، لكن جلسة الكونغرس التي أعقبت إعلان الخبر تحولت إلى مشادات لفظية حادة بين نواب الحزبين، ما عكس حجم الانقسام المستشري.

أميركا الممزقة

حاكم ولاية يوتا سبنسر كوكس قال في مؤتمر صحفي: "أمتنا مكسورة. هل هذا ما أوصلتنا إليه 250 سنة من التجربة الديمقراطية؟"، في تعبير مؤثر عن حجم الصدمة.

ويري العديد من المراقبين أن سهولة الوصول إلى السلاح، واحتدام الاستقطاب السياسي والإعلامي، يعمقان مأساة بلد يقف على حافة انفجار داخلي، حيث "العنف يجر المزيد من العنف".

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

أرشيفية

رئيس وزراء قطر لـ أمريكا: نبحث عن شركاء أمنيين جدد بعد تعرضنا لهجومين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

حسام غالي

مش قادر أمسك سيف ودرع.. حسام غالي يخرج عن صمته بشأن ترشحه لرئاسة الأهلي

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع بسبب أعمال التحديث في 3 محافظات

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها

الهجوم الاسرائيلي على الدوحة

الداخلية القطرية تؤكد هوية القتيل الثالث في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

اعتقال قاتل تشارلي كيرك

لحظة اعتقال المشتبه به في إنهاء حياة الناشط الأمريكي تشارلي كيرك .. فيديو

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

الهندسة 97.1% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

أرشيفي

تركيا.. اعتقال مسئولي شركات ومصادرة 3 محطات تلفزيونية بتهمة الاحتيال

حماس

إذاعة جيش الاحتلال تزعم تعيين حماس قائدا جديدا للواء مدينة غزة

تشارلي كيرك

بي بي سي: اغتيـ.ال الناشط اليميني تشارلي كيرك يثبت أن "أمريكا ممزقة"

متغيرة 180 درجة .. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور ببدلة بيضاء أنيقة

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

للانش بوكس..طريقة عمل اللانشون فى البيت بدون لحم

طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11 سبتمبر في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

مشروبات تريح المعدة وتخلصك من الغازات

مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات
مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات
مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

