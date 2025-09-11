بي بي سي: اغتيـ.ال الناشط اليميني تشارلي كيرك يثبت أن "أمريكا ممزقة"

في حادث صادم جديد، قتل الناشط السياسي الأمريكي تشارلي كيرك (31 عامًا) – أحد أبرز وجوه التيار المحافظ والمقرب من الرئيس دونالد ترامب – بعد إصابته برصاصة في العنق أثناء مشاركته في ندوة طلابية بولاية يوتا.

كيرك، الذي ينظر إليه كـ"نجم" لدى التيار الشبابي المحافظ، كان يتحدث تحت خيمة تحمل شعار "أقنعني بالعكس"، حين دوى إطلاق النار وسط حشد من مئات الطلاب، ليتحول المشهد إلى حالة من الهلع والفوضى، وفق تقرير نشرته شبكة بي بي سي البريطانية.

وتم توثيق الحادثة بالكاميرات وأظهرت لحظة إصابته وسقوطه، لتضيف صفحة جديدة دامية إلى سجل العنف السياسي المتصاعد في الولايات المتحدة.

كان كيرك معروفًا بمواقفه الصاخبة في الدفاع عن ترامب، وانتقاده لحقوق المتحولين جنسيًا، ودفاعه الشرس عن التعديل الثاني المتعلق بامتلاك السلاح.

وقد لعبت منظمته Turning Point USA دورًا بارزًا في تعبئة الشباب والتأثير في نتائج الانتخابات الأخيرة التي أعادت ترامب إلى البيت الأبيض.

تصاعد العنف السياسي

اغتيال كيرك ليس حادثًا معزولًا؛ فقد سبق أن نجا ترامب نفسه من محاولتي اغتيال، كما تعرض مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون لهجمات مسلحة في الأعوام الأخيرة. ويثير الحادث مخاوف جدية من تحول السياسة الأمريكية إلى "ميدان دموي"، كما وصفها مراقبون.

ووصف الرئيس ترامب العملية بأنها "لحظة مظلمة في تاريخ أمريكا"، واتهم "اليسار المتطرف" بالوقوف وراءها، متعهدًا بمحاسبة جميع المسؤولين عن "العنف السياسي".

في المقابل، دعا مسؤولون جمهوريون وديمقراطيون إلى التهدئة، لكن جلسة الكونغرس التي أعقبت إعلان الخبر تحولت إلى مشادات لفظية حادة بين نواب الحزبين، ما عكس حجم الانقسام المستشري.

أميركا الممزقة

حاكم ولاية يوتا سبنسر كوكس قال في مؤتمر صحفي: "أمتنا مكسورة. هل هذا ما أوصلتنا إليه 250 سنة من التجربة الديمقراطية؟"، في تعبير مؤثر عن حجم الصدمة.

ويري العديد من المراقبين أن سهولة الوصول إلى السلاح، واحتدام الاستقطاب السياسي والإعلامي، يعمقان مأساة بلد يقف على حافة انفجار داخلي، حيث "العنف يجر المزيد من العنف".