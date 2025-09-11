قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بولندا تعلن فرض قيود على حركة الملاحة مع بيلاروسيا وأوكرانيا
زلزال 4.1 ريختر يضرب أنقرة بعد هزة أرضية بقوة 4.6 بالبحر المتوسط
انطلاق 30 رحلة بالون طائر بالأقصر على متنها 600 سائح
بالدم والإيمان.. الكنيسة تبدأ عاما قبطيا جديدا في عيد النيروز
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 11 سبتمبر 2025
وزير الزراعة ينعى الدكتور نعيم مصيلحي: كرس حياته لخدمة القطاع وترك بصمات واضحة
11 شهيدًا منذ فجر اليوم في غزة.. الاحتلال يصعّد عدوانه وسط كارثة إنسانية متفاقمة
موعد مباراة الأهلي وإنبي القادمة والقنوات الناقلة
رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات
التعليم تعلن الفترات الدراسية لمرحلة رياض الأطفال في العام الدراسي الجديد
تمثال أمام بوابة طريق مصر – إسكندرية يثير جدلًا قبل افتتاح المتحف الكبير
وزير الزراعة: 45 مليار جنيه لتمويل الأسمدة والبتلو وقروض بفائدة 5% للفلاحين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الموفد الفرنسي إلى لبنان يصل قصر بعبدا للقاء عون

جان إيف لودريان
جان إيف لودريان
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الموفد الفرنسي إلى بيروت جان إيف لودريان، وصل منذ قليل، إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون وذلك بعد وصوله فجر اليوم  إلى مطار رفيق الحريري الدولي.

وذكرت تقارير صحفية بأن لودريان توجّه إلى بيروت قادما من الرياض، بعد لقاء مطوّل مع الأمير يزيد بن فرحان في إطار التنسيق الدائم بين فرنسا والسعودية بشأن الملف اللبناني.

وبحسب معلومات "النهار"، سيبدأ لودريان لقاءاته اليوم عند الساعة التاسعة صباحاً في بعبدا، ينتقل بعدها إلى عين التينة، ومن ثَمَّ إلى السرايا الحكومية ظهراً، قبل أن يلتقي قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن لودريان سيمضي يوماً واحداً في بيروت، وستقتصر جولته على الرؤساء الثلاثة، وربما بعض التقنيين كوزير المالية.


ومن المتوقع أن تركز مباحثات لودريان، وفق تقارير، على الجانب الاقتصادي لا السياسي، ولا سيما المؤتمرات الهادفة إلى دعم الجيش، ثمّ دعم الاقتصاد.

وفي وقت سابق، كشف رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام لـ"النهار" أنه "على تواصل مع الفرنسيين من أجل عقد مؤتمر "الإعمار والتعافي"، حيث سيزور الموفد الفرنسي جان إيف لودريان لبنان لهذا الغرض. ونحن نعد لمؤتمر استثماري كبير في بيروت في الأول من كانون الأول المقبل".

