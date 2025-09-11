الموفد الفرنسي إلى لبنان يصل قصر بعبدا للقاء عون

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الموفد الفرنسي إلى بيروت جان إيف لودريان، وصل منذ قليل، إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون وذلك بعد وصوله فجر اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي.

وذكرت تقارير صحفية بأن لودريان توجّه إلى بيروت قادما من الرياض، بعد لقاء مطوّل مع الأمير يزيد بن فرحان في إطار التنسيق الدائم بين فرنسا والسعودية بشأن الملف اللبناني.

وبحسب معلومات "النهار"، سيبدأ لودريان لقاءاته اليوم عند الساعة التاسعة صباحاً في بعبدا، ينتقل بعدها إلى عين التينة، ومن ثَمَّ إلى السرايا الحكومية ظهراً، قبل أن يلتقي قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن لودريان سيمضي يوماً واحداً في بيروت، وستقتصر جولته على الرؤساء الثلاثة، وربما بعض التقنيين كوزير المالية.



ومن المتوقع أن تركز مباحثات لودريان، وفق تقارير، على الجانب الاقتصادي لا السياسي، ولا سيما المؤتمرات الهادفة إلى دعم الجيش، ثمّ دعم الاقتصاد.

وفي وقت سابق، كشف رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام لـ"النهار" أنه "على تواصل مع الفرنسيين من أجل عقد مؤتمر "الإعمار والتعافي"، حيث سيزور الموفد الفرنسي جان إيف لودريان لبنان لهذا الغرض. ونحن نعد لمؤتمر استثماري كبير في بيروت في الأول من كانون الأول المقبل".