بولندا تعلن فرض قيود على حركة الملاحة مع بيلاروسيا وأوكرانيا
زلزال 4.1 ريختر يضرب أنقرة بعد هزة أرضية بقوة 4.6 بالبحر المتوسط
انطلاق 30 رحلة بالون طائر بالأقصر على متنها 600 سائح
بالدم والإيمان.. الكنيسة تبدأ عاما قبطيا جديدا في عيد النيروز
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 11 سبتمبر 2025
وزير الزراعة ينعى الدكتور نعيم مصيلحي: كرس حياته لخدمة القطاع وترك بصمات واضحة
11 شهيدًا منذ فجر اليوم في غزة.. الاحتلال يصعّد عدوانه وسط كارثة إنسانية متفاقمة
موعد مباراة الأهلي وإنبي القادمة والقنوات الناقلة
رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات
التعليم تعلن الفترات الدراسية لمرحلة رياض الأطفال في العام الدراسي الجديد
تمثال أمام بوابة طريق مصر – إسكندرية يثير جدلًا قبل افتتاح المتحف الكبير
وزير الزراعة: 45 مليار جنيه لتمويل الأسمدة والبتلو وقروض بفائدة 5% للفلاحين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أسعار الكهرباء لن ترتفع .. الحكومة تحسم الأمر

البهى عمرو

يتابع جميع المواطنين خلال الفترة الأخيرة، الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، من أجل التخفيف عن عبء المواطنين، والجميع يتابع ما يتم من اجتماعات مع القطاع الخاص والمنتخبين لضخ كميات كبيرة من السلع في الأسواق لكي تنخفض الأسعار.

ومن ضمن الأمور التي تشغل بال كل مواطن أسعار الكهرباء، والكل يسأل هل سترتفع الأسعار في شهر أكتوبر، هل الأسعار سترتفع في الفترة المقبلة، وهو ما جعل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يرد بكل صراحة على المواطنين، وأكد أنه لا توجد زيادة في أسعار الكهرباء خلال هذه المرحلة.

الدكتور مصطفى مدبولي

وأضاف رئيس الوزراء “ننظر  لملف أسعار الكهرباء بمنظور شامل ”وعن حياة كريمة قال مدبولي: "نركز في المرحلة الثانية من حياة كريمة على مشروعات الصرف الصحي في القرى ".

وتابع: "نسعى إلى إدخال منظومة الصرف الصحى بالإضافة إلى تنفيذ مختلف المشروعات التي يتم تنفيذها في قرى حياة كريمة وبعد تنفيذ شبكة الصرف الصحي وشبكات المياه في مختلف القرى، نبدأ في تنفيذ مختلف خدمات التطوير في القرى".

الدكتور مصطفى مدبولي


 

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن استكشافات قطاع البترول ستسهم في خفض فاتورة الاستيراد، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الاعتداء الإسرائيلي السافر على قطر


وشدّد رئيس مجلس الوزراء على أن الاعتداء الإسرائيلي السافر على قطر يقوض مساعي تحقيق التهدئة ووقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن مصر تدين بأشد العبارات هذا الاعتداء، الذي يمثل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية.

كما أدان مجلس الوزراء، الاعتداء السافر الذي تعرضت له أمس دولة قطر الشقيقة، واستهدف المكتب السياسي لحركة حماس بالعاصمة الدوحة، مُشدّدًا على أن هذا النهج العدواني الإسرائيلي يُمثل خرقًا لأحكام القانون الدولي وانتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة، ما يُهدد بتقويض الجهود الرامية لتحقيق التهدئة ووقف التصعيد في المنطقة، والتوصل إلى اتفاق يضمن وقف إطلاق النار.

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

رئيس وزراء قطر لـ أمريكا: نبحث عن شركاء أمنيين جدد بعد تعرضنا لهجومين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

مش قادر أمسك سيف ودرع.. حسام غالي يخرج عن صمته بشأن ترشحه لرئاسة الأهلي

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع بسبب أعمال التحديث في 3 محافظات

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها

الداخلية القطرية تؤكد هوية القتيل الثالث في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

لحظة اعتقال المشتبه به في إنهاء حياة الناشط الأمريكي تشارلي كيرك .. فيديو

الهندسة 97.1% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

جانب من التدريب

الصحة تعلن قبول 2273 دارسًا بالدراسات العليا في الحركة التكميلية

وزير الري يتابع تطوير برامج الرصد والمراقبة بالسد العالي

وزير الري يتابع تطوير برامج الرصد والمراقبة بالسد العالي وصيانة خزان أسوان

اورام سمالوط

نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى علاج الأورام بسمالوط والمركز الإقليمي لنقل الدم بالمنيا

متغيرة 180 درجة .. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور ببدلة بيضاء أنيقة

للانش بوكس..طريقة عمل اللانشون فى البيت بدون لحم

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11 سبتمبر في القاهرة والمحافظات

مشروبات تريح المعدة وتخلصك من الغازات

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

