أسعار الكهرباء لن ترتفع .. الحكومة تحسم الأمر

يتابع جميع المواطنين خلال الفترة الأخيرة، الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، من أجل التخفيف عن عبء المواطنين، والجميع يتابع ما يتم من اجتماعات مع القطاع الخاص والمنتخبين لضخ كميات كبيرة من السلع في الأسواق لكي تنخفض الأسعار.

ومن ضمن الأمور التي تشغل بال كل مواطن أسعار الكهرباء، والكل يسأل هل سترتفع الأسعار في شهر أكتوبر، هل الأسعار سترتفع في الفترة المقبلة، وهو ما جعل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يرد بكل صراحة على المواطنين، وأكد أنه لا توجد زيادة في أسعار الكهرباء خلال هذه المرحلة.

الدكتور مصطفى مدبولي

وأضاف رئيس الوزراء “ننظر لملف أسعار الكهرباء بمنظور شامل ”وعن حياة كريمة قال مدبولي: "نركز في المرحلة الثانية من حياة كريمة على مشروعات الصرف الصحي في القرى ".

وتابع: "نسعى إلى إدخال منظومة الصرف الصحى بالإضافة إلى تنفيذ مختلف المشروعات التي يتم تنفيذها في قرى حياة كريمة وبعد تنفيذ شبكة الصرف الصحي وشبكات المياه في مختلف القرى، نبدأ في تنفيذ مختلف خدمات التطوير في القرى".

الدكتور مصطفى مدبولي





وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن استكشافات قطاع البترول ستسهم في خفض فاتورة الاستيراد، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الاعتداء الإسرائيلي السافر على قطر



وشدّد رئيس مجلس الوزراء على أن الاعتداء الإسرائيلي السافر على قطر يقوض مساعي تحقيق التهدئة ووقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن مصر تدين بأشد العبارات هذا الاعتداء، الذي يمثل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية.

كما أدان مجلس الوزراء، الاعتداء السافر الذي تعرضت له أمس دولة قطر الشقيقة، واستهدف المكتب السياسي لحركة حماس بالعاصمة الدوحة، مُشدّدًا على أن هذا النهج العدواني الإسرائيلي يُمثل خرقًا لأحكام القانون الدولي وانتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة، ما يُهدد بتقويض الجهود الرامية لتحقيق التهدئة ووقف التصعيد في المنطقة، والتوصل إلى اتفاق يضمن وقف إطلاق النار.