رئيس الوزراء: لا زيادة في أسعار الكهرباء.. تخصيص استثنائي للمرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر الحكومة الإسبوعي من العاصمة الإدارية عن عدد من الملفات الهامة، ووجه رسائل هامة للمواطن المصري.

وقال مدبولي في كلمته بمؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي: "ننظر لملف أسعار الكهرباء بمنظور شامل ".

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الإستكشافات الجديدة في قطاع الطاقة، تؤدي إلى إعتماد الدولة على الانتاج المحلي وتقليل فاتورة الإستيراد، مما يكون له مردود إيجابي على الإقتصاد المصري.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية، أن هناك بئر جديد الصحراء الغربية بطاقة 50 مليون قدم مكعب من الغاز مما سيؤدي إلى إنعاش قطاع الطاقة في مصر، وبالتالي تقل فاتورة الاستيراد.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن هناك دخول عدد من اكبر شركات التعدين في البحث والاستكشاف في مصر في قطاع البترول والغاز.

أكدالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن سعر الفائدة تقع مسئوليتة بشكل كامل على البنك المركزي، مشيرا إلى أن البنك المركزى هو المعني بالسياسة النقدية وله القرار في سعر الفائدة بالتنسيق المستمر مع الحكومة.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية الجديدة، أن خفض سعر الفائدة له مردود ايجابي في حجم الدين، وتمكين أكبر للقطاع الخاص أن يحصل على قروض للتوسع في مشروعاته.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنه نستهدف للدين وانخفاضه أرقام محددة، مؤكدا انه سيتم وضعها في السردية الوطنية للتنمية الإقتصادية، للوصول لمعدلات لم تصل إليها مصر من قبل، من أجل إعطاء مساحة أكبر لزيادة الحماية الاجتماعية ومشروعات الصحة والتعليم.

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن إطلاق مشروع التطوير السياحي والعقاري في البحر الأحمر ومثل تلك المشاريع تؤكد على استراتيجية الدولة للتنمية السياحية.

وأضاف مصطفى مدبولي خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، أن الدولة تستهدف وجود 30 مليون سائح بحلول عام 2030، ونأمل تحقيقه قبل هذا التاريخ، منوها بأن القطاع الخاص الأكثر جدارة وقدرة على إدارة قطاع السياحة.

ولفت إلى أن المشاريع السياحية توفر فرص عمل عديدة للمواطنين المصريين وزيادة موارد العملة الصعبة.

وأكد على أن تطوير منطقة وسط البلد قائم على الحفاظ التام على التراث والطابع الخاص بتلك المنطقة ونحن نعمل على تطوير المباني وإعادتها لما كانت عليه عند إنشائها.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس السيسي في كلمته أمام قمة البريكس اكد أهمية التكامل الاقتصادي بين دول البريكس.

وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" خلال الأسبوع الماضي عرضنا على الرئيس السيسي موقف التأمين الصحي الشامل والمرحلة الثانية من المشروع".

وتابع مدبولي:" هناك تخصيص استثنائي للمرحلة الثانية لإدخال 5 محافظات جديدة في التأمين الصحي الشامل ".

وأكمل مدبولي :" الرئيس السيسي اطمأن على عمل مبادرة القضاء على قوائم الانتظار في مصر".

ولفت مدبولي :" مبادرة القضاء على قوائم الانتظار عندما بدات كان هناك قوائم انتظار تصل لـ 25 ألف حالة واستفاد من المبادرة 2 مليون و860 ألف مواطن مصري وتم إجراء عمليات جراحية لهم ".

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه تم عرض موقف التأمين الصحي الشامل والمرحلة الثانية من المشروع على الرئيس السيسي.

وقال مدبولي في كلمته بمؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، : "هناك تخصيص استثنائي للمرحلة الثانية لإدخال 5 محافظات جديدة في التأمين الصحي الشامل ".

وأكمل مدبولي : "الرئيس السيسي اطمأن على عمل مبادرة القضاء على قوائم الانتظار في مصر".

ولفت : "مبادرة القضاء على قوائم الانتظار استفاد منها 2 مليون و860 ألف مواطن مصري ".





أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن المرحلة الثانية من حياة كريمة تبدأ العام المالي الحالي.



وقال مدبولي في كلمته بمؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي: "نركز في المرحلة الثانية من حياة كريمة على مشروعات الصرف الصحي في القرى ".

وتابع مدبولي: "نسعى إلى إدخال منظومة الصرف الصحى بالإضافة إلى تنفيذ مختلف المشروعات التي يتم تنفيذها في قرى حياة كريمة ".

وأكمل: "بعد تنفيذ شبكة الصرف الصحي وشبكات المياه في مختلف القرى نبدأ في تنفيذ مختلف خدمات التطوير في القرى".

ولفت مدبولي: "المرحلة الثانية من حياة كريمة تبدأ بمشروعات الصرف الصحي ".

مدبولي: 500 مليون دولار حجم الاستثمارات بين مصر وتونس.. ونأمل وصولها إلى مليار دولار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تفعيل الاتفاقيات الثنائية مع كل الدول هو أهم شيء في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، إضافة إلى أنه فرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر.

وقال مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية الجديدة، إن الشراكات بين القطاع الخاص المصري وبين أية جهة أجنبية تعزز من الاستثمارات، مؤكدا أن الرئيس السيسي استقبل رئيسة مجلس الوزراء التونسية وتناقشنا حول مضاعفة حجم التبادل التجاري بين بلدينا إلى الضعف خلال سنتين.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن الاستثمارات بين مصر وتونس تصل إلى 500 مليون دولار، ونأمل الوصول خلال السنوات القادمة إلى مليار دولار.

