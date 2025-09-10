مجلس الوزراء: تطوير منطقة وسط البلد قائم على الحفاظ التام على التراث الخاص بها

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن إطلاق مشروع التطوير السياحي والعقاري في البحر الأحمر ومثل تلك المشاريع تؤكد على استراتيجية الدولة للتنمية السياحية.

وأضاف مصطفى مدبولي خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، أن الدولة تستهدف وجود 30 مليون سائح بحلول عام 2030، ونأمل تحقيقه قبل هذا التاريخ، منوها بأن القطاع الخاص الأكثر جدارة وقدرة على إدارة قطاع السياحة.

ولفت إلى أن المشاريع السياحية توفر فرص عمل عديدة للمواطنين المصريين وزيادة موارد العملة الصعبة.

وأكد على أن تطوير منطقة وسط البلد قائم على الحفاظ التام على التراث والطابع الخاص بتلك المنطقة ونحن نعمل على تطوير المباني وإعادتها لما كانت عليه عند إنشائها.