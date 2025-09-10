رئيس الوزراء: الدولة خففت عن كاهل 3 ملايين مواطن بمبادرة قوائم الانتظار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على أن المنطقة تعاني منذ أكثر من 70 سنه وحتى الآن، وأن ما حدث أمر غير معتاد.

اجتماع الحكومة اليوم

كما أدان مجلس الوزراء، في مُستهل اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاعتداء السافر الذي تعرضت له أمس دولة قطر الشقيقة، واستهدف المكتب السياسي لحركة حماس بالعاصمة الدوحة، مُشدداً على أن هذا النهج العُدواني الإسرائيلي يُمثل خرقاً لأحكام القانون الدولي، وانتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة، ما يُهدد بتقويض الجهود الرامية لتحقيق التهدئة ووقف التصعيد في المنطقة، والتوصل إلى اتفاق يضمن وقف إطلاق النار.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي إلى أن الدولة خففت عن كاهل حوالي 3 مليون مواطن من خلال مبادرة إنهاء قوائم الانتظار.