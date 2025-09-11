قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مستشفيات غزة تستقبل 11 شهيدا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي
بـ 41 طائرة مسيرة.. هجوم أوكراني ضخم على مدينة روسية
إمام عاشور يطالب بمساواته بـ زيزو و تريزيجيه .. تفاصيل
أبو العينين يرأس اجتماعات البرلمان الأورومتوسطي بشرم الشيخ .. تفاصيل
وزيرة المواصلات الإسرائيلية: ضم الضفة الغربية رد مناسب على من يريد الاعتراف بفلسطين
معتدل الحرارة .. حالة الطقس اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025
لو عندك صداع لازم تبحث عن السبب .. تحذير عاجل من جمال شعبان
قبل بدء الدراسة .. مستشار الرئيس للصحة يوجه نصائح عاجلة للأسر .. فيديو
ارتفاع قتلى الفيضانات في جزيرة بالي الإندونيسية لـ 9 أشخاص
أواظب على صلاة الجمعة والفجر بالمسجد وباقي الصلوات في المنزل.. فما الحكم؟
عبد العاطي يتوجه إلى الدوحة لتأكيد التضامن مع قطر وبحث التصعيد الإسرائيلي
تحرك الفوج الثاني من قافلة المساعدات الـ 35 إلى غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بـ 41 طائرة مسيرة.. هجوم أوكراني ضخم على مدينة روسية

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أعلن محافظ منطقة بيلغورود الروسية  فياتشيسلاف غلادكوف تنفيذ القوات المسلحة الأوكرانية هجوما ضخما آخر بطائرات مسيرة على المنطقة بـ 41 طائرة مسيرة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرا إلى أنه تم إسقاط 28 منها.

وأشار المسؤول الروسي إلى أنه تعليق عمل مراكز التسوق الكبيرة مرة أخرى في بيلغورود والمناطق المحيطة.

ومنذ قليل  ، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي نجحت في إسقاط 17 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي ست مقاطعات خلال الليل الماضية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أكدت استعدادها لإجراء مشاورات مع وزارة دفاع بولندا بشأن الطائرات المسيرة التي يزعم أنها عبرت الحدود البولندية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها : تم توجيه ضربة مكثفة الليلة الماضية لمنشآت تابعة للمجمع العسكري الصناعي الأوكراني في مقاطعات إيفانو فرانكيفسك وخميلنيتسكي وجيتومير وفينيتسا ولفيف.

وأضافت الدفاع الروسية: الضربة المكثفة استهدفت مؤسسات كانت تقوم بإنتاج وإصلاح معدات المدرعات والطائرات

وتابعت الوزارة  الروسية: إصابة مصنع لفوف للدبابات والمدرعات ومصنع لفوف للطائرات حيث كانت تنتج طائرات مسيرة بعيدة المدى

وأردفت الدفاع الروسية: تم تحقيق كل أهداف الضربة المكثفة ودمرت كل المواقع التي تقرر استهدافها

وزادت وزارة الدفاع الروسية: لم تكن هناك مواقع في أراضي بولندا بين الأهداف المخطط لاستهدافها خلال الضربة المكثفة التي شنتها القوات الروسية الليلة الماضي على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.

وختمت الوزارة الروسية بيانها قائلة : مدى تحليق المسيرات التي استخدمتها القوات الروسية لضرب مواقع المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، والتي يزعم أنها عبرت حدود بولندا، لا يتجاوز 700 كيلومتر.

روسيا أوكرانيا منطقة بيلغورود الروسية القوات المسلحة الأوكرانية طائرة مسيرة وزارة الدفاع الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

شركة جنوب الدلتا للكهرباء تعلن إيقاف خدمة شحن العدادات

من مساء الخميس| شركة كهرباء جنوب الدلتا تعلن إيقاف خدمة شحن العدادات.. تفاصيل

أرشيفية

رئيس وزراء قطر لـ أمريكا: نبحث عن شركاء أمنيين جدد بعد تعرضنا لهجومين

أرشيفية

مقتل ناشط يميني مؤيد لإسرائيل بإطلاق نار خلال محاضرة في جامعة أمريكية

رئيس الوزراء

الحكومة تحسم ملف زيادة أسعار الكهرباء.. تخفيف الأعباء وحماية الشرائح الأكثر احتياجًا أولوية

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

حسام غالي

مش قادر أمسك سيف ودرع.. حسام غالي يخرج عن صمته بشأن ترشحه لرئاسة الأهلي

الهجوم الاسرائيلي على الدوحة

الداخلية القطرية تؤكد هوية القتيل الثالث في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

ترشيحاتنا

أذكار الصباح مكتوبة

أذكار الصباح مكتوبة .. حصن نفسك الآن

شيخ الأزهر يستقبل رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة لبحث سبل التعاون لدعم ورعاية الأطفال والنشء

شيخ الأزهر يستقبل رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة لبحث سبل التعاون

الدكتور علي جمعة

علي جمعة : سائر الأمم تلاعبت بتراث أنبيائها إلا أمة النبي

بالصور

متغيرة 180 درجة .. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور ببدلة بيضاء أنيقة

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

للانش بوكس..طريقة عمل اللانشون فى البيت بدون لحم

طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11 سبتمبر في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

مشروبات تريح المعدة وتخلصك من الغازات

مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات
مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات
مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد