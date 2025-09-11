مش قادر أمسك سيف ودرع.. حسام غالي يخرج عن صمته بشأن ترشحه لرئاسة الأهلي

اكد حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أنه يطمح في رئاسة القلعة الحمراء، خلال السنوات المقبلة.

وقال حسام غالي، خلال حواره مع بودكاست "G.Talks": "ممكن أكون شايف نفسي رئيس النادي الأهلي، وممكن أحقق طموح الناس اللي شايفاني رئيس النادي الأهلي، وممكن أحققلهم اللي طول عمرهم بيحلموا بيه كنادي ومبادئ النادي وشخصية النادي وكيان النادي، عشان أنا حافظه وعارفه كويس أوي ومتربي على المبادئ".

وأضاف: "لما دخلت الإدارة وشوفت الدنيا على حقيقتها مش من بعيد زي ما كنت بلعب كورة، دلوقتي شايف الموضوع بوضوح أكتر وبحس إني مش قادر أمسك سيف ودرع وأدخل المعركة دي حاليًا".

وتابع: "طول عمري ماسك سيف ودرع من وأنا صغير لحد ما بطلت كورة، أنا كنت بحارب الناس كلهاإعلاميين وجمهور ومدير فني مش واثق فيا، دايمًا كنت ماسك سيف ودرع وبحارب، ومخدتش استراحة المحارب، لأن بعد اعتزالي دخلت في العمل الإداري".

وأكمل: "أنا عندي الرغبة أبقى رئيس الأهلي في يوم من الأيام، بس حاليًا مش قادر أمسك سيف ودرع وأدخل المعركة دي بعد ما شوفت وحاشة الموضوع وضخامة الموقف وتكالب بني آدمين كتير وصراعات كبيرة أوي إن هي تبقى في الحتة دي وعندها تطلعات أو عندها غرض تدي للشخص اللي الجمهور شايف أنه ممكن يبقى رئيس النادي ويحقق طموحاتهم، تديله بالكتف أو بخنجر".

وواصل: "البعض يحاول تشويه صورتي لأن الجمهور شايف إني ممكن أبقى رئيس النادي الأهلي، أو يخلوا الانطباع اللي متاخد عني غلط (انتوا بتفكروا غلط ده مينفعش)".

وأردف: “دايمًا في خناجر في الضهر بتتحط، أنا أقدر أحارب جدًا، بس هطلع حاجات سيئة جدًا، أنا مبعملش كده وعمري ما هحارب حروب غير شريفة وغير نزيهة، أنا دايمًا حربي شريفة وش في وش، أنا بمجهودي وعرقي هاخد اللي أنا عايزه”

وأتم: “طبعًا عندي الرغبة وعندي الحلم وعايز أحقق طموح الجمهور هو اللي شايفيني في الحتة دي، لكن حاليًا مش قادر أمسك سيف ودرع”.