للانش بوكس..طريقة عمل اللانشون فى البيت بدون لحم

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك طريقة عمل اللانشون البيت بدون لحم .
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
المقادير :
4 ملاعق دقيق
4 بيض
4 مثلثات جبنه نستو
1/4 كوب زيت
2 مكعب مرقه دجاج
2 فص ثوم
2 فص حبهان
1 ملعقه صغيرة بصل بودر
1 ملعقه صغيرة بابريكا
رشه فلفل اسمر
شرائح زيتون حسب الرغبه
الطريقه لعمل اللانشون البيتى بدون لحم..
-فى الخلاط توضع جميع المكونات السابقه وتضرب جيدا.
-تفرغ المحتويات داخل كيس بلاستيك ويفرغ منه الهواء ويربط جيدا مع ترك مسافه بسيطه بين الخليط والعقد.
-نلف الكيس بالورق الحرارى على شكل رول.
ويسقط داخل اناء به ماء يغلى لمده ساعه ويرفع اللانشون ويترك ليبرد ثم يقطع حلقات ويقدم بالف هنا وشفا.