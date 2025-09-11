قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرة المواصلات الإسرائيلية: ضم الضفة الغربية رد مناسب على من يريد الاعتراف بفلسطين
معتدل الحرارة .. حالة الطقس اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025
لو عندك صداع لازم تبحث عن السبب .. تحذير عاجل من جمال شعبان
قبل بدء الدراسة .. مستشار الرئيس للصحة يوجه نصائح عاجلة للأسر .. فيديو
ارتفاع قتلى الفيضانات في جزيرة بالي الإندونيسية لـ 9 أشخاص
أواظب على صلاة الجمعة والفجر بالمسجد وباقي الصلوات في المنزل.. فما الحكم؟
عبد العاطي يتوجه إلى الدوحة لتأكيد التضامن مع قطر وبحث التصعيد الإسرائيلي
تحرك الفوج الثاني من قافلة المساعدات الـ 35 إلى غزة
وزير الخارجية يتوجه إلى الدوحة لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين
الخارجية: زيارة الوزير إلى الدوحة تتناول بحث سبل التعامل مع التصعيد الإسرائيلى
اغتيال الناشط اليميني الأمريكي تشارلي كيرك .. وترامب يعقب
"حكايات الشجرة المغروسة" تصل محطتها الأخيرة.. البابا تواضروس يختتم السلسلة (12) بعظة عن "كتاب التاريخ المقدس"
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
للانش بوكس..طريقة عمل اللانشون فى البيت بدون لحم

رنا عصمت

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك طريقة عمل اللانشون البيت بدون لحم .

 

طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم 

المقادير :

4 ملاعق دقيق

4 بيض

4 مثلثات جبنه نستو

1/4 كوب زيت

2 مكعب مرقه دجاج

2 فص ثوم

2 فص حبهان

1 ملعقه صغيرة بصل بودر

1 ملعقه صغيرة بابريكا

رشه فلفل اسمر

شرائح زيتون حسب الرغبه

الطريقه لعمل اللانشون البيتى بدون لحم..

-فى الخلاط توضع جميع المكونات السابقه وتضرب جيدا.

-تفرغ المحتويات داخل كيس بلاستيك ويفرغ منه الهواء ويربط جيدا مع ترك مسافه بسيطه بين الخليط والعقد.

-نلف الكيس بالورق الحرارى على شكل رول.

ويسقط داخل اناء به ماء يغلى لمده ساعه ويرفع اللانشون ويترك ليبرد ثم يقطع حلقات ويقدم بالف هنا وشفا.

