كيف تستعد إدارة المرور لضبط حركة السيارات مع بداية العام الدراسي؟.. فيديو

أكد اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، أن الزحام المروري مع بداية العام الدراسي ظاهرة متكررة سنويًا، موضحًا أن السبب الرئيسي يعود إلى زيادة أحجام السيارات وأوتوبيسات المدارس وأعداد المشاة، بالإضافة إلى عودة المواطنين من المصايف ما يضاعف من الكثافات داخل القاهرة الكبرى.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد تقديم نهاد سمير وعبيدة أمير أن المدارس الدولية فقط هي التي بدأت دراستها حاليًا، بينما المدارس الحكومية والجامعات ستنطلق يوم 20 سبتمبر الجاري، وهو ما يتطلب استعدادات إضافية من أجهزة المرور.

وأشار الخبير المروري إلى أن وزارة الداخلية تضع خطة شاملة بالتنسيق مع الإدارات التعليمية، تشمل وضع حرم أمني حول المدارس والجامعات، منع الانتظار العشوائي أمامها، وتخصيص ساحات بديلة لركن السيارات، فضلًا عن تكثيف الخدمات المرورية في محيط التجمعات التعليمية.

كما شدد على أهمية الدور الذي تلعبه شرطة المرافق في منع الباعة الجائلين من التواجد أمام المدارس والجامعات لتفادي أي تكدسات، إلى جانب التنسيق المستمر بين المرور والإدارات التعليمية لتنظيم حركة أتوبيسات المدارس، خاصة على الطرق السريعة.

وناشد اللواء أحمد هشام أولياء الأمور بضرورة الالتزام بقواعد عبور الطرق مع أطفالهم، مؤكدًا أن عبور نهر الطريق عشوائيًا يعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، داعيًا إلى استخدام إشارات المرور أو الاستعانة برجال المرور المتواجدين بالقرب من المدارس لضمان سلامة الجميع.