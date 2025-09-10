مرور مكثف على وحدات ومراكز طب الأسرة بدمياط

قامت إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بدمياط، بالمرور المكثف على وحدات ومراكز طب الأسرة بمدن وقرى دمياط وكفر سعد وفارسكور والزرقا وكفر البطيخ من قبل فريق إشراف الرعاية الأساسية بالمديرية.

ويأتى ذلك في اطار في الوقوف على تحقيق أقصى درجات الانضباط الإداري والفني للعاملين وانتظام تقديم الخدمات الصحية خلال فترات العمل الرسمية بالفترة الصباحية ومتابعة نسب إنشاء الملفات العائلية لأفراد الأسر المترددة على الوحدات والمراكز تمهيدا لإدراج المحافظة بالمرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل وضمان توافر الأدوية والمستلزمات ومراجعة البرامج الفنية وتقديم الخدمات بأقسام الطوارئ وعيادات طب الأسرة ومتابعة الأم والطفل وتنظيم الأسرة والمعامل والأشعة والصيدلية.

جاء المرور لمتابعة انتظام سير العمل بالمبادرات الرئاسية وتوافر الأجهزة ومستلزمات التشغيل ومتابعة الحالات الإيجابية المكتشفة للارتقاء بمستوى الصحة العامة وتقليل نسب الإصابة بالأمراض المزمنة والأورام السرطانية والاكتشاف المبكر لها والحد من مضاعفاتها وعلاجها وتقليل نسب الوفيات، وكذلك متابعة تقديم خدمات التثقيف والتوعية والمشورة الأسرية من خلال مبادرة الألف يوم الذهبية لنشر الوعي الصحي بين المواطنين.

كما يأتي تزامنا مع تدشين فعاليات مبادرة 100 يوم صحة.