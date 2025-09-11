الداخلية القطرية تؤكد هوية القتيل الثالث في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، الأربعاء، عن تأكيدها هوية القتيل الثالث في الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة الدوحة، مشيرة إلى أن الضحية هو جهاد لبد.

وتم العثور على أشلاء بشرية في مواقع متفرقة داخل موقع الاستهداف، بحسب البيان الرسمي الصادر عن الوزارة.

تم الكشف عن هوية الضحية بعد جهود دقيقة من فرق التحقيق، إذ أكّدت الجهات الأمنية أن الفحص التمييزي أثبت أن جهاد لبد هو القتيل الثالث ضمن سلسلة الضحايا الذين سقطوا في الغارة التي استهدفت مجمعًا في الدوحة، وفقًا لوزارة الداخلية القطرية.

وتأتي هذه المعلومات في وقت لا تزال فيه الملابسات والعدد الفعلي للضحايا قيد المراجعة.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوترات الإقليمية والدولية بعد الهجوم، الذي أدى إلى سقوط عدة قتلى، بينهم همام الحية — نجل عضو المجلس القيادي لحركة حماس — ومدير مكتبه، بالإضافة إلى جهاد لبد وعدد من المرافقين، وفقًا لما نقلته مصادر متعددة حول الحادث.

وفي وقت سابق، دانت عدد من الدول والمنظمات الدولية الحادثة ووصفتها بأنها "خرق صارخ للقانون الدولي ولسيادة دولة قطر"، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك ومحاسبة المرتكبين.

وأكّدت وزارة الداخلية القطرية أن القتيل الثالث في الهجوم الإسرائيلي الذي ضرب العاصمة القطرية هو جهاد لبد، بعد اكتشاف أشلاء بشرية في مواقع الانتشار المساحة داخل الموقع المستهدف.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود الأمنية الراهنة لفك الغموض حول الحادث وكشف هوية جميع الضحايا.

وتظل المواقف الدولية تدين الهجوم وتعده تهديدًا خطيرًا للسلم والاستقرار الإقليميين.