غرفة التجارة الأمريكية تتوقع سقوط غالبية الشركات العاملة بالصين بفعل رسوم ترامب
توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها
بعد هجوم الدوحة.. كندا تعيد تقييم علاقاتها مع إسرائيل وتعلن المضي نحو الاعتراف بفلسطين
كهرباء جنوب الدلتا: إيقاف شحن العدادات مؤقتا من مساء اليوم
ما هي مكفرات الذنوب؟.. 6 أعمال عظيمة تمحو السيئات وتنجيك من عذاب النار
المندوب الروسي في فيينا : مطلب إيران بالحصول على ضمانات أمنية
مواد قا تلة.. حقيقة شاحنة رش المعطر في العاصمة الإدارية
ترامب يوبخ نتنياهو في مكالمة حادة بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر
وداعا الموجات الحارة.. بدء العد التنازلي لانخفاض درجات الحرارة
حبس خادمة استولت على نصف مليون جنيه ملك مخدومتها عبر انستاباي
وسائل إعلام لبنانية: الجماعات المتطرفة حاولت حرق منزل فضل شاكر بسبب الغناء
أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عن وقف مؤقت لخدمات شحن العدادات مسبقة الدفع، وذلك في إطار خطة شاملة لتطوير وتحديث أنظمتها الإلكترونية التي تدير من خلالها مراكز الخدمة والفروع، إلى جانب منصات الشحن الإلكتروني الخارجية مثل "فوري" و"إي فاينانس" وغيرها من القنوات الرقمية.

ووفقًا لبيان رسمي صادر عن الشركة، فإن التوقف يبدأ اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 في تمام الساعة العاشرة مساءً، على أن تعود الخدمة تدريجيًا اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا من يوم الجمعة 12 سبتمبر 2025.

دعوة للاستعداد المسبق 

أكدت الشركة أن هذا التوقف يندرج ضمن أعمال تطوير البنية التحتية الرقمية لقطاع الكهرباء، داعية جميع المشتركين إلى شحن عداداتهم قبل الموعد المحدد تجنبًا لأي انقطاع محتمل في الخدمة، كما ثمنت التعاون الدائم من المواطنين، معتبرة أن مساهمتهم تعكس وعيًا بدعم جهود التحديث المستمرة.

خدمات تغطي ملايين المشتركين

تُعد شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، وتعمل تحت إشراف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ويغطي نشاطها ثلاث محافظات رئيسية هي الغربية، المنوفية، والقليوبية جزئيًا، حيث تقدم خدماتها لملايين العملاء من الأفراد والقطاعات الصناعية والتجارية.

فوري الكهرباء شحن العدادات

