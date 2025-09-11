توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عن وقف مؤقت لخدمات شحن العدادات مسبقة الدفع، وذلك في إطار خطة شاملة لتطوير وتحديث أنظمتها الإلكترونية التي تدير من خلالها مراكز الخدمة والفروع، إلى جانب منصات الشحن الإلكتروني الخارجية مثل "فوري" و"إي فاينانس" وغيرها من القنوات الرقمية.

ووفقًا لبيان رسمي صادر عن الشركة، فإن التوقف يبدأ اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 في تمام الساعة العاشرة مساءً، على أن تعود الخدمة تدريجيًا اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا من يوم الجمعة 12 سبتمبر 2025.

دعوة للاستعداد المسبق

أكدت الشركة أن هذا التوقف يندرج ضمن أعمال تطوير البنية التحتية الرقمية لقطاع الكهرباء، داعية جميع المشتركين إلى شحن عداداتهم قبل الموعد المحدد تجنبًا لأي انقطاع محتمل في الخدمة، كما ثمنت التعاون الدائم من المواطنين، معتبرة أن مساهمتهم تعكس وعيًا بدعم جهود التحديث المستمرة.

خدمات تغطي ملايين المشتركين

تُعد شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، وتعمل تحت إشراف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ويغطي نشاطها ثلاث محافظات رئيسية هي الغربية، المنوفية، والقليوبية جزئيًا، حيث تقدم خدماتها لملايين العملاء من الأفراد والقطاعات الصناعية والتجارية.